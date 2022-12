Personagem de Oscar Magrini terá morte trágica em “O Rei do Gado”; relembre

Em “O Rei do Gado”, Oscar Magrini vive o sedutor Ralf, personagem que é amante de várias mulheres, mas que terá um fim trágico na novela de Benedito Ruy Barbosa, que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Na trama, Ralf aparece em cenas ao lado de Léia (Silvia Pfeifer), Suzane (Leila Lopes) e Marita (Luciana Vendramini) e ao ser descoberto acabará caindo em uma emboscada durante um passeio de lancha. Na cena, o cafajeste será morto por Marcos (Fábio Assunção), irmão de Lia (Lavínia Vlasak), que dopa o personagem e ainda manda dois capangas para bater nele.

Amante de várias mulheres, Ralf (Oscar Magrini) morre em "O Rei do Gado" (Reprodução/Globo)

Com tudo, ele será levado por um personagem desconhecido do público, que vai encontrar o corpo do rapaz jogado na praia. Na cena de “O Rei do Gado”, o personagem de Oscar Magrini acaba sendo enterrado no local, mesmo ainda apresentando sinais vitais. A morte será confirmada apenas pela polícia, que passa a investigar o autor do homicídio.

Na reta final da novela de Benedito Ruy Barbosa, o personagem de Fábio Assunção se entrega para a polícia e justifica o motivo do crime, alegando que matou Ralf por ele ter se relacionado com sua mãe e a agredido durante o romance dos dois. Em seu depoimento, o irmão de Lia também entrega seu comparsa, que foi responsável por enterrar o corpo na praia.

Atriz Silvia Pfeifer na novela "O Rei do Gado", reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo" (Eduardo França/Globo)

Com tudo esclarecido, o filho de Léia e de Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) acaba sendo condenado por vilipêndio a cadáver, que significa ultrajar pessoa morta, e não mais por homicídio doloso qualificado como pedirá anteriormente o promotor.

Exibida originalmente há 26 anos, a novela “O Rei do Gado” contou com um grande elenco, como Stênio Garcia, Bete Mendes, Mariana Lima, Ana Rosa, Arieta Corrêa, Mara Carvalho, Chica Xavier, Neuza Borges e Guilherme Fontes, e também revelou talentos, como Marcello Antony, Caco Ciocler, Emílio Orciollo Netto e Lavínia Vlasak, entre outros famosos.

