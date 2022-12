“Opostos”: Giovanna Ewbank comenta seu casamento com Bruno Gagliasso

Para quem é fã, nem sempre fica claro como os famosos são dentro de seus relacionamentos. A apresentadora Giovanna Ewbank fez uma revelação recentemente sobre como funciona seu casamento com o ator Bruno Gagliasso.

“Ele é a agitação, e eu sou a paz”, disse ela, durante uma participação do quadro Pizza do Fautão, do programa “Faustão na Band”.

“Mas isso é legal. Eu dou uma baixada de bola nele, e ele me levanta”, pontuou Gio. “Então, eu acredito que os opostos dão muito certo”, afirmou.

Ela deu alguns detalhes da rotina como casal. “O Bruno é um cara super hiperativo. Ele quer 20 coisas por dia. Se eu puder ficar dentro de casa, não fazer nada, lendo um livro, alguma coisa, eu fico”, disse.

Além de Giovanna, Faustão também recebeu no programa da última segunda-feira (29) a atriz Ellen Roche e o cantor sertanejo Luan Santana.

Casados desde março de 2010, eles já passaram por altos e baixos no relacionamento. Em 2016, adotaram a primeira filha, Titi, e três anos depois veio o primeiro irmão, Bless.

No final do mesmo ano, Gio acabou ficando grávida pela primeira vez e tiveram o terceiro filho: Zyan, que nasceu em julho de 2020.

