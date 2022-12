Louro Mané diz que Ana Maria está “molhando o biscoito” durante o “Mais Você”

Ana Maria Braga e Louro Mané voltaram a cozinhar no “Mais Você” e, no programa desta quinta-feira (01), o mascote do programa da Globo brincou mais uma vez com a receita de um bolo feito pela apresentadora.

Ao vivo, Louro Mané acabou falando que Ana Maria estava molhando o biscoito e aproveitou o momento para mandar um recado para os telespectadores: “Você aí em casa também pode molhar o biscoito, como a Ana Maria Braga está fazendo”, disse ele.

Concentrada na receita, Ana Maria Braga não deu bola para o seu colega de trabalho e seguiu comentando sobre o bolo de chocolate, que não saiu como o previsto e quebrou na hora de tirar da forma: “Se a câmera não estivesse aqui, vocês iriam ver o bolo e falar ‘que bonito’, mas como tudo aqui é ao vivo e de verdade”, disse a famosa.

✨✨✨ HOJE É UM NOVO DIA DE UM NOVO TEMPO QUE COMEÇOU ✨✨✨ #MaisVocê #HojeÉUmNovoDia pic.twitter.com/1DVJpWvhUd — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 1, 2022

Receita do bolo de Ana Maria

Nesta quinta-feira (01), Ana Maria Braga fez um bolo de biscoito recheado que leva apenas três ingredientes e é muito rápido de fazer. Segundo a apresentadora do “Mais Você” é uma ótima ideia para fazer para as crianças e durante o fim de semana. Confira abaixo a receita!

O Louro Jackson tá na área! Vem assistir o #MaisVocê comigo? 😉 pic.twitter.com/X7cPc0lXnB — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 1, 2022

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

30 biscoitos de chocolate com recheio de baunilha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Granulado a gosto

Calda de chocolate

1 xícara de chá de água

140 gramas de achocolatado em pó

Modo de Preparo

Coloque os biscoitos e o leite em uma tigela e deixe descansar por dois minutos. Em seguida, bata tudo com um batedor de arame até dissolver o biscoito.

Depois, coloque uma colher de sopa de fermento em pó e misture antes de transfira para uma fôrma de furo no meio, que já deve estar untada com manteiga e polvilhada com cacau em pó. Por fim, leve o bolo ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até firmar.

Desenforme o bolo e coloque a calda ainda quente e reserve por mais uns 30 minutos ou até esfriar completamente. Caso queira, pode salpicar granulado.

