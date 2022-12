Hora de se mexer, ‘Stranger Things:’ uma nova série está quebrando recordes da Netflix

A tão esperada série de Tim Burton, Wandinha, fez sua estreia oficial na Netflix há uma semana e já está quebrando alguns recordes massivos e pode ter ultrapassado Stranger Things 4 no total de horas visualizadas.

Os fãs de longa data da Família Addams podem ver o retorno da inteligente e ligeiramente aterrorizante Wandinha Addams (interpretada por Jenna Ortega), que se transfere para a instituição mágica conhecida como Nevermore Academy.

De acordo com um novo relatório do serviço de streaming, a série de Tim Burton ocupou o primeiro lugar com impressionantes 341,23 milhões de horas vistas em uma semana, com mais de 50 milhões de famílias que já viram a série. Agora, a série detém o recorde de mais horas assistidas em uma semana para uma série de TV em inglês na plataforma.

Além disso, Wandinha já é #Top1 em 83 países, em apenas uma semana. De fato, nenhuma série falada em inglês havia alcançado esse número.

Até então, o recorde era de Stranger Things 4, com 335,01 milhões de horas visualizadas em uma semana. Mas, claramente, esse número já foi superado. Na época, a série conquistou o primeiro lugar em 91 países, tornando-se uma conquista inédita para uma série de televisão em inglês.

Mas espere, tem mais: Stranger Things se tornou a primeira série de televisão a saltar para o #Top3 da lista de mais populares da Netflix, com 621,80 milhões de horas vistas, em menos de duas semanas de sua estreia. ‘Wandinha’ ainda tem tempo de superar ainda mais esse recorde e continuar no #Top3.

O que fica claro com tudo isso? É que a Netflix vai demorar muito pouco para renovar Wandinha para uma segunda temporada. O estranho é ainda não ter feito isso, na verdade.

Se você ainda precisava de um sinal para assistir Wandinha agora, ele chegou!