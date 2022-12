História confusa? “Travessia” foi inspirada nesta produção internacional

Mudanças em "Travessia" mexem com os personagens de Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela Mudanças em "Travessia" mexem com os personagens de Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela (Divulgação/Globo)

Para muitos fãs das novelas de Gloria Perez, a história de Brisa, personagem de Lucy Alves em “Travessia”, parece um pouco confusa, já que nas primeiras semanas da trama nada parecia ter uma conexão. Mas, a novela da Globo foi inspirada em outra produção internacional.

Envolvendo tecnologia e casos reais, o folhetim que substituiu o remake de “Pantanal” foi inspirado na história do documentário “Chimera: The Twin Inside Me”, que mostra o caso raro da americana Lydia Fairchild, que em 2002, se candidatou para participar de um programa de assistência do governo do estado de Washington, nos Estados Unidos.

No caso, a mulher acaba preenchendo os documentos da parte da burocracia, que exigiam que ela fizesse um exame de DNA, juntamente com o ex-marido, Jamie Townsend, e os dois filhos. Mas, os exames apontaram que Jamie era o pai das crianças, mas que Lydia não era a mãe deles e, por isso, ela virou suspeita de ter sequestrado as crianças e fraudar a previdência.

Romulo Estrela e Lucy Alves contracenam em "Travessia", novela de Gloria Perez (Reprodução/Globo)

Na história real, a americana não perdeu a guarda dos filhos por causa do advogado contratado, que conseguiu encontrar um caso semelhante para provar que se tratava de uma condição genética rara.

LEIA TAMBÉM: Crime de Moretti deixa de ser segredo e Rudá pode se dar muito bem em “Travessia”

No entanto, em “Travessia”, a vida de Brisa vai ficar ainda mais complexa, já que ela vai sofrer ao descobrir que pode perder a guarda de Tonho (Vicente Alvite). Tudo começa quando Núbia (Drica Moraes) espalha que a protagonista da novela traiu Ari (Chay Suede) com Oto (Romulo Estrela).

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) é humilhada pelo filho (Reprodução/Globo)

Depois da fofoca, ela precisará fazer um exame de DNA para provar que o filho é filho do arquiteto. Neste momento, a maranhense descobre que tem uma uma condição genética rara, chamada Quimerismo, que consiste em sequências de DNA diferentes dentro do seu corpo, o que faz com que o exame mostre que o garoto é filho apenas de Ari, que assim conquistará a sua guarda.

Depois disso, Brisa decide correr atrás das pessoas que acompanharam o seu parto. Ela também ganha o apoio de Dante (Marcos Caruso), que vai se interessar pelo seu caso e tentar comprovar a sua versão através da ciência.

LEIA TAMBÉM: Este look de Jojo Todynho no “Central da Copa” virou assunto na web