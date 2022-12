‘Harry e Meghan’: teaser do documentário explosivo é divulgado com a duquesa vista chorando

Reprodução Cena do documentário 'Harry e Meghan' que estreia em dezembro na Netflix (Youtube)

“Porque você quis fazer o documentário?” é a pergunta que inicia o teaser da série mais esperada (e temida) de £ 88 milhões, que está programada para chegar às telas em uma semana - com o teaser saindo apenas algumas horas depois que a princesa Kate e o príncipe William chegaram aos EUA.

Reprodução Documentário deverá mostrar o motivo do casal ter deixado o Reino Unido (Youtube)

O príncipe Harry responde a pergunta dizendo que “ninguém vê o que acontece por trás das portas fechadas”.

Embora tenha havido especulação sobre o nome da série, o trailer revelou que se chama ‘Harry e Meghan’. E a Netflix postou hoje o trailer no Twitter, chamando de “Evento global da Netflix”. Confira:

Harry & Meghan. Um evento global Netflix. Estreia em breve no meu site. pic.twitter.com/lBq15Vtolm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 1, 2022

O clipe de 59 segundos mostra uma série de fotos e vídeos, com trechos de Harry e Meghan conversando. E cenas de ambos chorando. Harry ainda diz durante o teaser: “Eu fiz de tudo para proteger minha família”.

E Meghan diz: “Quando tanto está em jogo, não faz mais sentido ouvir nossa versão da história?”

O teaser chega bem a tempo da entrevista divulgada no Channel 4 essa semana, em que o chefe da divisão antiterrorista da polícia britânica, Neil Basu, garantiu que a ex-atriz norte-americana Meghan Markle sofreu ameaças de morte da extrema direita, no Reino Unido.

Reprodução Documentário abordará história de amor do duque e duquesa de Sussex (Youtube)

O documentário, que terá seis episódios de duração, mostra fotos e vídeos inéditos do casal dançando, tocando violão e tirando selfies, compartilhados no trailer. Segundo o próprio casal, a série mostrará uma visão da “história de amor” dos Sussex e será transmitido a partir de 8 de dezembro.

O duque e a duquesa de Sussex supostamente solicitaram um adiamento do programa, o que os fez entrar em desacordo com os chefes da Netflix. Isso porque Harry e Meghan não queriam estrear o documentário, após à reação negativa sobre a nova temporada de The Crown, que estreou recentemente na Netflix.