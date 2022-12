Antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em Catar, a Puma lançou uma chuteira juntamente com o Camisa 10, Neymar, presente nos pés do jogador em campo na partida contra a Sérvia, na última quinta-feira (24). O anúncio foi feito por meio de uma divulgação da nova peça da marca, disponível na plataforma oficial.

O modelo da chuteira, conhecido como ‘Future NJR Dream Chaser’ (Caçador de sonhos, em tradução livre) pode ser encontrado em sites esportivos e os valores variam. A chuteira mais cara está em torno de R$ 1.799,90, porém há classificações mais baratas, a partir de R$ 329,90.

Com detalhes dourados destacando a marca, a chuteira carrega um laranja na base e cadarços. Confira as fotos:

Ficou sabendo? Esta é a chuteira luxuosa de Neymar de quase R$ 2 mil antes anunciada para a Copa do Mundo (Reprodução/Divulgação)

Contusão resultou afastamento de Neymar depois de primeira partida

Durante a estreia do Brasil na Copa, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra a Sérvia. No mesmo jogo da Seleção pelo Grupo G do Mundial, o lateral Danilo também sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

Os jogadores realizaram exames de ressonância magnética em um hospital de Doha, na última sexta-feira (25), obtendo os resultados horas depois. O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou o afastamento de Neymar e Danilo do jogo que aconteceu nesta segunda-feira (28) contra a Suíça.

“Os exames mostram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo […]. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com no objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”, declarou Lasmar em vídeo divulgado pela CBF.

