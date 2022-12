Crime de Moretti deixa de ser segredo e Rudá pode se dar muito bem em “Travessia”

Em “Travessia”, Moretti (Rodrigo Lombardi) vive atormentando Rudá (Guilherme Cabral) com questões que envolvem a vida sexual do jovem, que é responsável pelo drama de Brisa (Lucy Alves). Mas, o jogo vai virar para o rapaz, que vai descobrir um podre do empresário e ex-amigo de Guerra (Humberto Martins).

Nos próximos capítulos da novela da Globo, o empresário vai cometer um crime para tentar se livrar da protagonista da trama de Gloria Perez. Na cena, Moretti avança com o carro para cima de um homem, que ele acredita ser Oto (Romulo Estrela), mas, ao atingir o rapaz, ele descobre que se enganou.

Com o carro todo sujo de sangue, o personagem de Rodrigo Lombardi em “Travessia” volta para casa e Rudá acaba observando ele limpando o veículo para não ser descoberto. Neste momento, o jovem deduz que Moretti atropelou alguém e que fugiu para não ser visto e até preso. Além disso, ele se torna uma testemunha e vê a oportunidade de se livrar dos tormentos do empresário.

Em "Travessia", Rudá (Guilherme Cabral) descobre que Moretti (Rodrigo Lombardi) atropelou uma pessoa (Reprodução/Globo)

Como não sabe que foi visto pelo enteado, Moretti não conta para ninguém sobre o atropelamento, mas Stenio (Alexandre Nero), que é advogado do ricaço, começa a desconfiar, mesmo ele negando o crime. No entanto, Rudá volta à cena e confirma as suspeitas do advogado: “É por causa do atropelamento que você veio procurar Moretti?”, pergunta o filho de Guida (Alessandra Negrini).

Percebendo a situação, o ex-marido de Helô (Giovanna Antonelli) pede para que o adolescente fique quieto e guarde o segredo para que Moretti não seja arruinado e vá para a cadeia.

Personagem de Rodrigo Lombardi em "Travessia" vive momento tenso (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que antes desta cena de “Travessia”, que vai ao ar no dia 6 de dezembro, Moretti continuará perseguindo Brisa e Oto, já que considera a maranhense uma pessoa não confiável e que pode acabar com seus planos, já que foi a única que viu o hacker no Maranhão, onde ele estava pegando informações do sistema de licitação dos casarões históricos.

Além disso, como Oto não terminou seu namoro com a personagem de Lucy Alves, Moretti revolveu rondar constantemente o bairro de Vila Isabel, onde ela mora e o personagem de Romulo Estrela passa boa parte do seu tempo.

