Copa do Mundo: Patrícia Poeta diz que campeonato é “cheio de contradições”

A Copa do Mundo no Catar dominou parte do “Encontro”, que falou sobre a presença das mulheres na competição mundial de futebol. Após conversar com o cantor sertanejo Felipe Araújo sobre o placar do próximo jogo do Brasil, Patrícia Poeta fez um pequeno desabafo.

“As mulheres não têm o livre arbítrio. Se elas quiserem ir assistir um jogo da Copa do Mundo elas precisam pedir autorização para o tutor, que seria o marido ou um homem da família”, falou a apresentadora da Globo, que definiu ainda que o evento esportivo é “cheio de contradições”.

O comentário da famosa surgiu após ela fazer um link direto com a repórter Carol Barcellos, que está no país sede da Copa do Mundo e comentou sobre o primeiro de arbitragem no campeonato. No Twitter, fãs apoiaram a famosa e opinaram sobre o tema.

“Patrícia e Carol, a Neuza Back não só fará parte do primeiro trio de arbitragem totalmente feminino a apitar em um mundial, como também em um país muçulmano e que trata as mulheres como objetos”, escreveu uma anônima, na rede social.

Durante o “Encontro”, Carol e Patrícia lembraram que Neuza Back esteve no programa da Globo há três meses, quando soube que estaria na Copa do Mundo de 2022 e que faria parte do trio formado por Stéphanie Frappart e Karen Diaz Medina. Elas estarão no jogo desta quinta-feira (01) no jogo entre Costa Rica e Alemanha, no estádio Al Bayt, marcando a última rodada do Grupo E.

Na época, ela estava muito empolgada e falou sobre o momento: “Todo árbitro quando faz o curso de arbitragem tem o sonho de ir para a Copa do Mundo e comigo não foi diferente, mesmo eu sabendo que eu sendo mulher seria um pouco mais difícil. Passou pela cabeça todas as escolhas, todas as sensações”, disse ela para Patrícia Poeta.

Segundo Carol Barcellos, Neusa nasceu em Santa Catarina e antes de chegar no mundial esteve presente nos jogos do Campeonato Catarinense e também nos combates da Série A do Brasileirão masculino. Ela chegou ao quadro de arbitragem da Fifa em 2014 e trabalhou no Mundial de Clubes de 2020 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

