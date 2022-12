Após ser internada em São Paulo, Anitta afirma que “tem show amanhã”

Após uma temporada no Japão, a cantora Anitta foi internada nesta quinta-feira (01) no hospital Albert Einstein, localizado na capital paulista. Sem falar o motivo, a famosa avisou aos fãs que está tudo bem.

Pelo Twitter, a dona do hit “Envolver” tranquilizou os seus seguidores e disse que terá show nesta sexta-feira (02): “Tá tudo bem, gente... tudo certo. Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile”, escreveu a famosa.

Ao site G1, a assessoria de imprensa de Anitta confirmou que a famosa passou pelo ambulatório do hospital e que a previsão de alta está marcada para o final da tarde de hoje: “Informamos que Anitta está bem. A cantora se consultou hoje (01/12) com seus médicos em um hospital na capital paulista e até o final desta tarde terá alta”, declarou a equipe.

EP com músicas em português

Recentemente, Anitta anunciou que três das sete faixas de seu novo EP, intitulado “À Procura da Anitta Perfeita”, que chegou aos serviços de streaming na noite desta quarta-feira (30) são em português e foram divulgadas antes da hora.

As músicas “Mel”, feita em parceria com Wesley Safadão, “Ai Papai”, feita com Mc Danny e Hitmaker, e “Avisa Lá”, gravada com Rebecca, Lexa & Pocah, marcam um retorno da artista as suas raízes, afinal, elas passam por ritmos conhecidos dos fãs da cantora, como forró, arrocha e funk. As outras músicas que deverão ser lançadas são “Macetar”, “Ela Não Vale Nada”, gravada com Maiara & Maraísa, e “Biquíni Vermelhinho”, com Costa Gold e Rafinha RSQ.

Anitta indicada ao Grammy Awards

A cantora também foi indicada ao Grammy Awards na categoria de Artista Revelação. Em suas redes sociais, a famosa falou sobre o assunto: “Uau! Nunca na minha vida eu imaginei que este momento chegaria. Eu sou do Brazil, pessoal. Eu digo... uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Gratidão sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor por todos os outros indicados, fazendo história”, disse ela.

