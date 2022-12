“A Fazenda 14”: Duelo entre Deolane e Bárbara agita a primeira roça falsa

O público saberá na noite desta quinta-feira (01) qual peoa será presenteada com a primeira roça falsa de “A Fazenda”. Depois de um duelo cheio de emoções, a disputa ficou entre Deolane Bezerra, Bárbara Borges e Pétala Barreiros, que perderam a prova do fazendeiro.

Podemos dizer que a briga está mesmo entre a advogada e a atriz, que são grandes rivais na 14ª temporada do reality show rural. Já a influenciadora digital está na falsa eliminação, mas aparentemente não corre risco nenhum. Além disso, a roça marca um momento importante para as torcidas, já que ela dá uma ideia de quem está entre as favoritas.

A votação para mandar uma famosa para o local especial acontece até a noite desta quinta-feira (01), quando Adriane Galisteu vai anunciar mais uma eliminada de “A Fazenda 14″. Mas, como ninguém dentro do reality sabe, a pessoa acabará ganhando a oportunidade de ver tudo de um outro ângulo, ou seja, praticamente fora da sede. Vale destacar que depois de anunciada uma delas irá ficar uma temporada no rancho.

Deolane também pediu o apoio do público! 😮‍💨 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/xGxd6vuHWb — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2022

Babi prevê sua eliminação

Bárbara Borges ficou muito abalada ao perder mais uma prova do fazendeiro. Depois da prova, que deu o chapéu para Pelé Milflows, a atriz chorou muito ao voltar para a sede e precisou ser consolada por Iran Malfitano, seu amigo de longa data.

“Brasil, olha o meu estado, como eu estou, eu dei tudo nessa prova, eu queria muito ter conquistado esse chapéu e tentei até o último minuto. Estou dando o meu melhor e vocês estão acompanhando. É muito difícil e conto com vocês para votarem em mim, para me deixarem aqui, vocês são os donos do meu destino aqui”, disse a famosa.

Babi está super abalada e pediu muito pra continuar no jogo 🤠 #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/q0eYvBgtCr — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2022

Com a roça definida, Bia Miranda acabou falando mais do que deveria durante uma conversa com Pétala Barreiros e disse que vai quebrar um objeto de Babi após a eliminação da atriz: “Eu vou gritar e muito. Vou quebrar a garrafinha da Babi na mesa”, completou a neta postiça de Gretchen.

Sem saber que a roça é falsa, Pétala também afirmou que está ansiosa pela saída de Bárbara de “A Fazenda 14″, mesmo sabendo que a decisão é do público e que ela está na berlinda.

Bia disse que se a Babi sair, ela vai gritar muito e quebrar a garrafinha da Babi na mesa #AFazenda #RoçaFalsa



pic.twitter.com/uw4o8tA1TF — Dantas (@Dantinhas) November 30, 2022

