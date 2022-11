Roupa de Louro Mané faz sucesso e fãs do “Mais Você” recordam de Louro José

Louro Mané ganha cada vez mais espaço no "Mais Você", mas se empolga na abertura do programa (Wallas Parise/Globo)

Em clima de Copa do Mundo, Louro Mané, mascote do “Mais Você”, começou o programa apresentado por Ana Maria Braga cantando e dançando, mas sua roupa chamou a atenção da audiência.

Vestido com um Ghutra, que também é chamado de Guthra ou Gutra, e nada mais é do que o lenço usado na cabeça, feito de algodão, que serve para proteger do calor do Catar, Louro Mané dançou e cantou fazendo o acessório voar para o outro lado do estúdio.

Já nas redes sociais, uma foto de Louro José usando o mesmo acessório, além de uma roupa mais completa, circulou pelos telespectadores que brincaram com a situação: “É como diz o ditado: Tal pai, tal filho”, escreveu um perfil no Twitter.

No "Mais Você", Louro Mané, filho de Louro José, se arruma para Copa do Mundo de 2022 (Reprodução/Twitter)

A apresentadora Ana Maria Braga também cometeu algumas gafes durante o “Mais Você” desta quarta-feira (30), a famosa se atrapalhou na hora de falar da música “Tukoh Taka”, cantada por Nicki Minaj, Mirian Fares e Maluma, e acabou virando um dos assuntos mais comentados pela manhã.

LEIA TAMBÉM: No “Encontro”, Sabrina Sato revela estratégia para “vencer” o “The Masked Singer”

Ao vivo, a veterana chamou o hit da Copa do Mundo de 2022 de “Tuko Talah, da Nicki Mija” e levou diversão para os telespectadores. Gravada para o campeonato mundial, a música foi lançada mundialmente no dia 18 de novembro com um clipe que mostra os melhores momentos da competição de futebol.

Louro José fantasiado no "Mais Você" (Reprodução/Twitter)

Ana Maria Braga fala de Gilberto Gil

Ao voltar ao “Mais Você”, Ana Maria Braga não deixou passar a polêmica envolvendo o cantor Gilberto Gil, que foi hostilizado durante um dos jogos da seleção brasileira de futebol no Catar. No programa de terça-feira (29), a famosa mandou um recado para o artista e também para sua esposa Flora Gil, enquanto a música “Andar com Fé”, cantada pelo músico, tocava ao fundo.

No Twitter, a famosa explicou aos seguidores que a abertura do programa da Globo foi uma homenagem pensada para o “gigante” da música brasileira. Além dela, outros famosos, como Flávia Oliveira, Marcelo D2, Zélia Duncan, Teresa Cristina, Chico Pinheiro, Caetano Veloso e Leandra Leal mandaram mensagens de apoio para Gil.

Uma homenagem ao nosso gigante @gilbertogil

Um beijo para você e para a @Floragil2222 https://t.co/OE0yAeQx45 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) November 29, 2022

LEIA TAMBÉM: Filha de Juliano Cazarré foi internada em São Paulo: Mãe pede orações