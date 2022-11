Retorno de Carolina Dieckmann às novelas é certo; conheça a personagem

Após quatro anos longe das novelas da Globo, Carolina Dieckmann está escalada para viver uma nova personagem na emissora. A partir de janeiro de 2023, a famosa vai dar vida a Lumiar, uma respeitada advogada de “Vai na Fé”, a próxima trama das 19 horas, substituta de “Cara e Coragem”.

Filha de Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado), ela não gosta do seu nome, que foi dado por causa do Refúgio Paz de Lumiar, local de contato com a natureza, paz e renovação, situado na Região Serrana do Rio de Janeiro, ao qual a advogada não se identifica em nada.

Diferente dos pais, Lumiar é controladora, pragmática e metódica. Ela também é casada com Benjamin (Samuel de Assis), rapaz que conheceu na faculdade de Direito e juntos conquistaram o sucesso na profissão como advogados criminalistas.

Aparentemente sem filhos, a personagem de Carolina Dieckmann é feliz em seu casamento com Ben e se sente completa com a relação que tem com o marido, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade.

Escrita por Rosane Svartman, a novela conta a história de Solange, uma mulher que vende quentinhas com a ajuda de sua amiga Bruna. Sabendo da concorrência, ela acaba criando um funk composto na hora de acordo com as receitas do dia. A ideia é atrair cada vez mais clientes e ganhar muito dinheiro para pagar as contas do mês.

Sheron Menezzes é escalada para viver personagem em "Vai na Fé", próxima novela da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, a protagonista da futura novela das 19 horas traz a história de um astro da música, o cantor Lui Lorenzo, que acaba contratando Solange para ser backing vocal e dançarina. Mas, um detalhe pode atrapalhar tudo, já que ela é evangélica e não sabe se vai aceitar o trabalho.

Antes de “Vai na Fé”, a autora Rosane Svartman esteve por trás de outros folhetins da Globo, como “Bom Sucesso” (2019) e “Totalmente Demais” (2015), além das temporadas “Malhação: Intensa como a Vida” (2012) e “Malhação: Sonhos” (2014).

