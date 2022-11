No “Encontro”, Sabrina Sato revela estratégia para “vencer” o “The Masked Singer”

Sabrina Sato assume cargo no "The Masked Singer Brasil" (Reprodução/Globo)

Com máscara de zebra, a apresentadora Sabrina Sato, a nova jurada do “The Masked Singer Brasil”, foi apresentada no “Encontro”. Ao vivo, a famosa estava muito animada e disse que caiu da cama para chegar aos estúdios da Globo em São Paulo.

“Eu estou muito feliz que agora eu faço parte do The Masked Singer Brasil. É um programa de muito sucesso, apresentado por Ivete Sangalo”, começou ela, que dominou o programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares.

“Eu sou muito boa em adivinhar. Eu sou uma detetive de primeira. Eu venho com uma tática dos meus antepassados. Eu adivinho e eu vou poder fazer isso lá”, brincou Sabrina, que contou que já acompanhava o reality show com sua filha.

A apresentadora do GNT e ex-BBB se une ao time de jurados da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, que tem estreia prevista para janeiro de 2023, e assume o lugar deixado por Tatá Werneck, que esteve no mesmo posto na última edição.

Além de Sabrina, a bancada de jurados do reality musical vai contar com Taís Araujo e Eduardo Sterblitch, que retornam para desvendar quem são os novos cantores mascarados. O ator Rodrigo Lombardi também deixou o programa de Ivete para se dedicar ao personagem Moretti, de “Travessia”, e um novo jurado será revelado em breve.

Em sua 3ª temporada, o reality musical continuará sob o comando de Ivete Sangalo, mas o programa também conta com novidades. Na próxima edição, famosos vão participar de duetos com os participantes mascarados, que surgirão em fantasias novas. Além disso, as apresentações temáticas, que fazem sucesso desde o começo do reality, seguem confirmadas.

Antes da estreia da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, prevista para o dia 23 de janeiro, a Globo vai exibir um especial de fim de ano no dia 15 de dezembro.

