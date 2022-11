“Não vou deixar que criem inseguranças em mim”, diz Jade Picon após ser criticada por conta de unha

A atriz Jade Picon resolveu dar uma lição de moral em alguns críticos: após receber comentários debochados sobre o formato de suas unhas, ela desabafou em suas redes sociais no último domingo (27).

Através de uma mensagem privada, uma de suas seguidoras comentou uma foto que Jade havia postado, dizendo que as unhas estavam com a curvatura aberta e com a ponta grossa.

“Amor, minhas unhas são assim naturais. Não é alongamento. Por isso é tortinha, entendeu? Cresce e vai curvando. Eu gosto delas assim. Não é culpa da profissional que faz elas, é só como eu sou”, respondeu ela, na conversa.

A seguidora então tentou se explicar. “Ah meu Deus, me perdoe. Eu pensei que era alongamento. Quando é natural, elas crescem assim mesmo”, disse.

Por conta disso, Jade resolveu fazer um longo desabafo pelo Instagram Stories. “Toda foto que eu posto, com minha unha aparecendo... Ela é grande, acham que é alongamento por ela ser grande. Aí comentam que o formato está torto, que o alongamento está errado, que é horrível, que é torta. Xingam até a Milena que faz minha unha”, revelou a influenciadora.

“De fato, minha unha é natural, ela tem a curvaturazinha dela, que cresce. E eu sempre gostei da minha unha comprida, sempre soube que ela era assim e beleza. E aí, olha que loucura, né? Por isso que eu gosto de me observar muito. Eu li muito esses comentários e, mano, que chatice. Tipo, caraca, a unha. Você vai ficar se importando, comentando da unha da pessoa?”, reclamou.

Jade contou que já passou por outras situações na adolescência, em que comentários ácidos de outras pessoas a deixaram inseguras sobre características suas, mas que atualmente aprendeu a lidar com eles.

“Eu gosto da minha sobrancelha grossa, gosto da minha unha natural e torta, gosto da minha voz calma. Sabe? Enfim, eu me amo e não vou permitir que pessoas criem inseguranças em mim porque isso te adoece”, declarou.

