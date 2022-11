Jojo Todynho lamenta a chegada do fim do ano: “Sempre muito duro”

Jojo Todynho voltou a contar situações de sua vida nas redes sociais e, nesta terça-feira (29), a famosa resolveu falar sobre um momento inusitado e qual a sua relação com as festas de fim de ano.

No Instagram, a cantora disse que encontrou um amigo de seu pai, Júlio César, morto há 15 anos, e acabou chorando: “Eu acabei de encontrar um amigão do meu pai. Ele começou a chorar, e eu também. Falou que lembra de mim pequena, que meu pai ajudou muito ele. As pessoas faziam ideia que meu pai era o maior ‘negãozão’, mas ele tinha um coração que nem imaginavam”.

Ao participar do "Domingão com Huck", Jojo Todynho afirma que sofre preconceito o ano todo (Reprodução/Globo)

No desabafo, Jojo Todynho contou que lembrar do pai é algo que mexe muito com ela, principalmente nesta época do ano: “Isso acaba comigo, sabe, gente? Está chegando o fim do ano aí, dezembro, Natal, Ano Novo, e para mim é sempre muito duro. Eu lembro das pessoas que foram embora e não estão aqui pra ver tudo o que aconteceu. Mas está bom, Deus sabe de todas as coisas”.

Jojo Todynho também falou que o pai estaria orgulhoso de onde ela chegou: “Ele estaria metido, de motão. Porque ele gostava de moto. Eu ia dar logo uma moto pra ele, do tamanho dele. Mas as coisas não são como a gente quer, né? Minha vovó está aí, está bom”, lamentou a famosa.

Separada de Lucas Souza

Marcia Antocevic, ex-sogra de Jojo Todynho, sempre apoiou a união da famosa e Lucas Souza e, às vezes, falava na possibilidade de ter um neto ou neta do casal, mas com o divórcio assinado, ela parece ter mudado de ideia.

Em seu Instagram, a mãe de Lucas, ex-marido de Jojo Todynho, não ficou muito feliz em saber que a cantora já está “aproveitando” a vida de solteira e fez uma postagem que foi vista como indireta pelos fãs da comentarista do “Central da Copa”.

Sogra de Jojo Todynho pede um neto para a cantora (Reprodução/Instagram)

Na rede social, Marcia Antocevic postou a seguinte frase: “Não insista naquilo que Deus já te livrou”, que foi vista como uma indireta sobre a separação recente de Jojo e Lucas.Ela também parou de seguir a cantora.

Vale lembrar que antes da separação, a ex-sogra de Jojo cobrou o casal para aumentar a família, que tinham adiado os planos. Pelas redes sociais, a mãe do oficial do exército falou do orgulho que sentia de Jojo, mas também que estava esperando o primeiro filho do casal: “Orgulho de ter uma nora como essa, já estou esperando os netinhos”, disse ela.

