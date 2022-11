Filha de Juliano Cazarré foi internada em São Paulo: Mãe pede orações

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, teve uma piora em seu estado de saúde e a mãe da criança, de apenas seis meses de vida, foi às redes sociais pedir orações para a pequena, que nasceu com uma doença rara no coração, e está hospitalizada em São Paulo.

Em uma publicação nos stories do Instagram, ele pediu uma corrente de oração para a filha e também explicou o caso: “Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos”.

Depois de um longo período no hospital e na UTI, Letícia comentou sobre o tratamento da filha: “Hoje completamos 11 semanas seguidas na UTI. Teve mais um mês de UTI na primeira internação, então já são 15 semanas por aqui… mais duas semanas no quarto antes da primeira alta, total de 17 semanas no hospital”, escreveu ela.

Em junho deste ano, Juliano Cazarré postou uma foto da mulher, Letícia Cazarré, com a filha nos braços e comentou que estavam junto com a pequena: “Seguimos aqui ao lado da nossa pequena guerreira, Maria Guilhermina. Amanhã ela completa duas semanas. Foram muitas emoções e muitos avanços nesse tempo. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos”, disse.

O famoso agradeceu as orações direcionadas à pequena. “Agradeço do fundo do meu coração a todos que tem rezado e mandado mensagens carinhosas desejando a recuperação da nossa amada pequerrucha. As mensagens são tantas e tantas que eu não consigo nem ler, nem responder todas. Por favor, não fiquem chateados. Eu já li incontáveis mensagens, mas o carinho de vocês foi tanto que me falta até tempo para ver tudo.”

Na época, Juliano Cazarré interpretava Alcides na novela “Pantanal” e precisou esclarecer que ele não tinha saído do elenco do remake: “Nos últimos dias tenho visto umas notícias/fofocas que, para gerar clique, trazem manchetes dizendo que eu saí de ‘Pantanal’, que fui dispensado. Na verdade eu apenas tirei alguns dias de licença para acompanhar o parto e os primeiros dias da Guilhermina. Nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena”.

