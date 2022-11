‘Esqueceram de mim 2’: Joe Pesci conta algo inusitado que sofreu nas gravações

Dezembro está chegando e, com ele, as sequências do filme natalino ‘Esqueceram de Mim’ também voltam a invadir as telinhas de todos os canais e da sua Sessão da Tarde. Essa comédia de fim de ano já nos tirou e ainda tira diversas risadas, mas todos nós sabemos que na vida real os bandidos do filme nunca teriam chegado a uma sequência e o jovem Kevin McAllister, estrelado por Macaulay Culkin, provavelmente teria que ser julgado.

Comemorando o 30º aniversário de ‘Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York’, Joe Pesci, que interpretou o ladrão trapalhão Harry nos dois primeiros filmes, revelou recentemente em entrevista à People, que uma daquelas pegadinhas clássicas de McAllister o deixou com “queimaduras graves”.

A cena em questão, de Perdidos em Nova York, é a que Harry mais uma vez se encontra na ponta de um maçarico: subindo uma armadilha similar do primeiro filme, Harry enfia sua cabeça em chamas em um banheiro, que sem o conhecimento para ele está cheio de querosene. Os resultados não foram dos melhores para Harry.

Enquanto Pesci - vencedor do Oscar por seu trabalho no drama ligeiramente mais sombrio Goodfellas - ficou feliz por ter uma “mudança de ritmo” com esse tipo de pastelão, ele admitiu que o “tipo de comédia mais físico” era “um pouco mais exigente”.

“Além dos esperados inchaços, contusões e dores gerais que você associaria a esse tipo particular de humor físico”, disse Pesci à People, “sofri queimaduras graves no topo da cabeça durante a cena em que o chapéu de Harry é colocado. em chamas”.

Pesci fez essa acrobacia em particular sozinho, embora tenha deixado os profissionais lidarem com “as verdadeiras acrobacias pesadas”. Questionado se algum dia voltaria para uma parcela futura da franquia ‘Esqueceram de Mim’, o ator, agora com 79 anos hesitou, observando que os tempos mudaram e talvez o público não esteja tão entusiasmado com a ideia de dois homens adultos aterrorizando uma criança abandonada.

“Embora você nunca diga nunca, acho que seria difícil replicar não apenas o sucesso, mas também a inocência geral dos originais”, disse Pesci. “É um momento diferente agora, atitudes e prioridades mudaram em 30 anos”.