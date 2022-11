‘Emily em Paris’: Lily Collins enfrenta angústia existencial no trailer da 3ª temporada

A Netflix acaba de lançar o trailer completo dos 10 novos episódios da série queridinha dos brasileiros, ‘Emily em Paris’. Parece que, como sempre, Emily Cooper (Lily Collins) está com as mãos ocupadas. Se tratando de trabalho, seu relacionamento contínuo com Gabriel (Lucas Bravo), ou se ela deveria ficar em Paris, o trailer mostra Emily como se estivesse em uma espécie de crise existencial ‘bem americana’, como o próprio trailer diz.

Desde os primeiros momentos, descobrimos que Emily está presa em uma encruzilhada em sua vida profissional, dividida entre trabalhar para Madeline (Kate Walsh) ou Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu). E fica claro a partir desses momentos de flerte entre eles que seus sentimentos irritantes por Gabriel ainda podem ser um problema - mas e o pobre Alfie (Lucien Laviscount)?

De acordo com a sinopse oficial da temporada, “Emily terá que decidir exatamente onde reside sua lealdade - no trabalho e em sua vida romântica - e o que essas decisões significam para seu futuro na França, enquanto continua a mergulhar nas aventuras e reviravoltas surpreendentes que a vida em Paris proporciona”.

O trailer também apresenta uma espiada nas lindos figurinos da série que os fãs sempre esperam. Mais glamour, looks lindos e confusões amorosas prometem aparecer nessa temporada.

Lily Collins postou algumas fotos dos bastidores em seu Instagram e escreveu: “Três semanas até a terceira temporada!! Os rostos dizem tudo. Marque na sua agenda…”. Mais alguém por aí está ansioso para a chuva de lookinhos?

O criador e showrunner Darren Star retorna para dirigir a terceira temporada da série indicada ao Emmy. Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie também estrelam. Emily in Paris é produzida pela MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media.