Copa do Mundo: torcedores do País de Gales vaiaram ‘Deus salve o Rei’ em jogo com a Inglaterra

Os torcedores do País de Gales fizeram suas vozes serem ouvidas durante o confronto de seu time na Copa do Mundo com a Inglaterra, com muitos optando por vaiar a versão dos torcedores do hino nacional da Inglaterra de ‘Deus salve o Rei’. O time galês perdeu de 3x0 da Inglaterra, não conseguindo passar da fase de grupos da Copa do Mundo para as oitavas de final.

Apesar do confronto de torcidas, o príncipe e a princesa de Gales, William e Kate Middleton, compartilharam seu orgulho pelo time de futebol galês em sua conta oficial do Twitter, dizendo: “@Cymru, estejam muito orgulhosos. Primeira Copa do Mundo desde 58. Este torneio vocês jogaram com coração e orgulho. Estou ansioso para vê-lo na Euro 2024!”.

⚽️ @Cymru, be very proud. First World Cup since '58. This tournament you’ve played with heart and pride. Looking forward to seeing you at Euro 2024! — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 29, 2022

Os comentários no entanto, não estão tão orgulhosos, uma vez que o príncipe de Gales, presidente da Federação Inglesa, havia demonstrado apoio à Inglaterra (relembre a história clicando aqui).

Uma torcedora respondeu ao post no Twitter: “Admita, você nunca os respeitou para começar. Pergunta: por que isso sai logo antes da viagem a Boston? Orquestrado! Tão óbvio”.

Outro, questiona o título do príncipe de Gales: “Você não estava torcendo para a Inglaterra, amigo? Por que você não é uma pessoa decente e abandona esse título? Não queremos um inglês fingindo ser nosso príncipe ”.

Segundo o The Mirror, o movimento de independência está crescendo atualmente no País de Gales, e muitos no país sentiram que o título de Príncipe de Gales deveria ter sido descontinuado quando o Rei Charles ascendeu ao trono em setembro após a morte da Rainha Elizabeth II.

Em vez disso, o título de Príncipe de Gales foi imediatamente passado para o filho de Charles. Também houve raiva no País de Gales quando o rei Charles optou por visitar Cardiff como parte de sua viagem pelas nações de origem após a morte de sua mãe.

O espírito de nacionalismo e independência do País de Gales formou um tema-chave da ascensão da seleção nacional nos últimos tempos, com o País de Gales se classificando para três torneios nos últimos seis anos e meio.

Sua música oficial para a Copa do Mundo do Catar é ‘Yma o Hyd’ - ‘Ainda estamos aqui’ - uma velha canção folclórica que faz referência às lutas do país para sobreviver, apesar de vários esforços para suprimir tanto a nação quanto o idioma.

Uma das principais vozes pedindo que o País de Gales seja respeitado e representado no Reino Unido, apesar da proeminência da Inglaterra, é o ator Michael Sheen.

He can, of course, support whoever he likes and as Pres of FA his role makes visit understandable - but surely he sees holding the title Prince of Wales at same time is entirely inappropriate? Not a shred of embarrassment? Or sensitivity to the problem here? #PrinceofWales https://t.co/Hoanq9snXt — michael sheen 💙 (@michaelsheen) November 15, 2022

O ator galês publicou em seu Twitter que William “pode, é claro, apoiar quem ele quiser, e como [presidente] da FA, seu papel torna a visita compreensível - mas certamente ele vê que manter o título de Príncipe de Gales ao mesmo tempo é totalmente inapropriado? Nem um pingo de vergonha? Ou sensibilidade ao problema aqui?”, disse.