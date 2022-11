Classe e luxo: Marina Ruy Barbosa surge em evento com vestido neutro e elegante (Reprodução/Manuela Scarpa/Agência BrazilNews / Elas no Tapete Vermelho)

Dando o nome em mais um outfit luxuoso, Marina Ruy Barbosa continua surpreendendo com suas escolhas. Desta vez, a atriz surgiu em um evento de moda em São Paulo, nesta terça-feira (29), com um look completamente neutro, porém elegante. A peça é de um tom pastel bege, cobrindo toda a parte de corpo.

O vestido longo e elegante conta com mangas compridas em uma gola alta. A peça utilizada pela artista é da marca Neriage e esteve integrada ao último São Paulo Fashion Week (SPFW). Embora seja tendência, o look não está mais disponível na plataforma de venda da grife.

Para compor seu look, Marina Ruy Barbosa também agregou acessórios. A atriz utilizou um par de brincos brilhantes e delicados, um par de pulseiras prateadas e chamativas, além de uma bolsa bege em tom mais escuro. Nos pés, a ruiva adicionou um par de sandálias vinho que combinaram com o batom.

Casamento dourado

No último domingo (27), Marina Ruy Barbosa registrou em suas redes fotos de seu look em um casamento presenciado por ela. A atriz apostou em vestido dourado com decote para o evento. Com o cabelo solto e um par de brincos azul bebê, a artista mais uma vez se destacou.

O vestido utilizado por ela, da grife Maison Valentino, se encontra esgotado na plataforma oficial da grife, embora seja repassado por outras lojas na faixa dos US$ 4 mil. Da mesma marca, a ruiva utilizou uma micro bag branca, vendida por US$ 1.490 na plataforma.

O par de sandálias de Marina Ruy Barbosa também fazem parte da Maison Valentino, sendo avaliados pelo mesmo valor da bolsa. De fato, a atriz sabe bem como marcar os eventos por onde passa, por meio de seus looks bem selecionados.

