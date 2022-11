Bruno Gagliasso pede ajuda de filhos para cortar cabelo e acaba careca

O ator Bruno Gagliasso mudou completamente de visual, mas não de um jeito que geralmente acontece com celebridades. Isso porque seu novo corte de cabelo foi feito por ninguém menos que seus próprios filhos.

“Ser pai é... Confiar que seu filho de sete e sua filha de nove anos saibam cortar o seu cabelo”, escreveu ele na legenda da publicação que compartilhou em sua conta oficial no Instagram.

Quem comandou o momento beleza de Bruno foram os dois filhos mais velhos, Titi e Bless. Aliados de uma mãe que achou muita graça da situação e registrava cada momento, eles foram dando retoques intuitivos no cabelo do pai.

“Aqui ainda tem, pode passar mais”, disse ele, em vídeo gravado pela esposa.

Os seguidores não se contiveram e caíram na gargalhada, mas teve quem aproveitasse para elogiar. “A tranquilidade do homem que sabe que é lindo de todo jeito”, escreveu uma fã do ator.

Outra apontou para a importância de momentos como esse para a construção de memórias em família. “Nossa isso vai ser lembrado na vida inteira dessas crianças, que delícia essas travessuras, sempre vão falar e se lembrar: ‘pai e quando nós cortou seu cabelo com a tesoura da cozinha’”, comentou.

Giovanna Ewbank compartilha momentos em rancho de família: “paz, amor e natureza”

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou o fim de semana para encantar seus fãs, ao compartilhar um momento em família em seu rancho, pelo Instagram.

“Dias de paz, amor e natureza”, escreveu a famosa, na legenda da postagem, realizada no último domingo (27). As imagens mostram uma sequência de ocasiões com seus filhos, o marido Bruno Gagliasso e animais domésticos, dos gatos aos gados da fazenda.

Com a marcação do Rancho da Montanha, o local se tornou a casa de campo que o casal de atores construiu em 2020, na cidade de Paraíba do Sul, interior do estado do Rio de Janeiro.

