Após sequestro, Stenio fala sobre tortura na em “Travessia”; confira os detalhes

Em “Travessia”, a vida de Stenio (Alexandre Nero) e Helô (Giovanna Antonelli) vivem se cruzando, mesmo após a separação, e depois de resgatar o advogado de Moretti (Rodrigo Lombardi) de um sequestro na Espanha, ele vai contar tudo que aconteceu durante o tempo que ficou no cativeiro.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, a situação vai resultar em uma série de problemas para a vida dele, já que foi resgatado com o rosto todo machucado, braço quebrado e em uma cadeira de rodas. Além disso, ao voltar para o Brasil, o personagem será interrogado pela delegada da trama, que quer saber o que de fato aconteceu com o ex-marido.

"Travessia": Machucado Stenio ( Alexandre Nero )chega à casa de Helô (Giovanna Antonelli) com Monteiro ( Ailton Graça ) e Laís (Indira Nascimento) (Fábio Rocha/Globo)

No entanto, esqueça a delegacia, com o coração apertado, a personagem de Giovanna Antonelli em “Travessia” vai colocar o advogado para morar um tempo em sua casa e até dormir em sua cama, mesmo que isso ocasione uma recaída. Na cena, muito esperada pelos fãs do casal, Stenio vai aproveitar e tentar usufruir dos poucos momentos ao lado da amada.

Mas, Helô só quer saber do sequestro internacional e não vai perder a oportunidade de querer saber o que realmente aconteceu com ele. Questionado, ele afirma que foi atingido com uma barra de ferro na cabeça em meio a um jantar, e que, depois, foi levado para um cativeiro, onde sofreu tortura e foi obrigado a revelar a localização de um cofre.

Travessia: Helô (Giovanna Antonelli) descobre que Stênio (Alexandre Nero) desapareceu durante viagem ao exterior (João Miguel Júnior/Globo)

O capítulo do resgate

Sequestrado pela máfia internacional e torturado em cativeiro, o personagem de Alexandre Nero finalmente consegue ser encontrado com vida na Espanha. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (29), o advogado de Moretti foi levado ao hospital espanhol e Helô surgiu preocupada com a integridade física do ex.

Sem pensar muito, a advogada monta uma operação para trazer Stenio ao Brasil, mesmo isso custando uma fortuna. Enquanto isso, Laís (Indira Nascimento) demonstra todo o seu incômodo perante o gasto que terá para alugar um jatinho particular com a finalidade de trazer o homem da lei novamente ao Brasil, mas cede.

