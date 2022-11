Anitta lança EP surpresa com 7 faixas e conta com feats de Maiara & Maraísa, Wesley Safadão, POCAH e outros (Reprodução/Divulgação/Instagram @anitta)

Anitta surpreendeu aos fãs ao lançar seu mais novo EP ‘À Procura da Anitta Perfeita’, nesta quarta-feira (30). Sem avisos prévios, o lançamento pegou os ouvintes da cantora de surpresa.

Com sete faixas no total, a ‘Girl From Rio’ contou com a parceria de alguns cantores para determinadas faixas como Maiara & Maraísa, Costa Gold, Wesley Safadão, MC Danny, HITMAKER, Lexa, POCAH e Rebecca.

Confira as faixas:

“Macetar” “Ela Não Vale Nada” (Maiara & Maraísa) “Biquíni Vermelhinho” (Costa Gold) “Mel” (Wesley Safadão) “Ai Papai” (MC Danny & HITMAKER) “Avisa Lá” (Lexa, POCAH ft. Rebecca) “Vem Galopar”

“Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado”, disse a cantora em relação ao lançamento das faixas em relação à gravadora Warner Records.

Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje as 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado. pic.twitter.com/xgmmOAWiew — Anitta (@Anitta) November 30, 2022

Parceria com MC Danny

Ao G1, MC Danny contou sobre como foi ter gravado com Anitta para seu EP surpresa. De acordo com a MC, o convite partiu dela e prontamente foi aceito por Anitta.

“No ano passado, Anitta curtiu algumas músicas minhas, e aí a gente bateu um papo, trocamos o WhatsApp. Ela acabou me chamando para um ensaio dela, e no meio da apresentação eu fiz o convite para ela de um feat. Ela aceitou na hora”, disse. “Foi uma conexão muito foda, nosso santo bateu. Logo em seguida eu fui mandando algumas músicas para ela - e ela, algumas para mim. A gente foi trocando um papo ao longo do ano.”

“A composição é do Hitmaker. A Anitta entrou em contato comigo, me mandou a música e falou: ‘Amiga, é essa, é hit, vamos pra cima’. Claro que eu abracei na hora. Eu acredito muito nesse som. Desejo todo o sucesso para ela, todo sucesso para nós, o EP inteiro”, finalizou.