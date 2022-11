“A Fazenda 14″: Deolane está na roça falsa e fãs falam sobre a final do reality

Deolane Bezerra está na primeira roça falsa de “A Fazenda 14″. A advogada foi para a 11ª eliminação junto com Pelé Milflows, que foi indicado pela fazendeira Bia Miranda, Pétala Barreiros, que foi a mais votada, e Bárbara Borges, que deixou a baia e foi direto para a berlinda.

Fora do reality show, a ida da influenciadora digital para o banco da eliminação foi um dos assuntos mais comentados pela audiência do programa da Record TV. Enquanto os fãs de Deolane afirmavam que iriam votar para a eliminar a famosa, outros diziam que ela já sabia que seria uma roça falsa.

A roça também foi marcada pelo duelo entre Deolane e Bárbara Borges, que também disputam a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (3), contra Pelé. Nas redes sociais, os telespectadores já afirmam que a final de “A Fazenda 14″ pode ser entre as duas rivais, já que Deborah Albuquerque deixou o reality rural.

Buscando prever o futuro do programa apresentado por Adriane Galisteu, os fãs comentaram que Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”, mexeu os pauzinhos para colocar as duas inimigas dentro do jogo na grande final pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

“O Carelli vai manipular a prova para Babi ou Deolane, viu?”, escreveu um anônimo. Outro perfil disse que o diretor não quer desanimar os grupos de fãs: “Não acho que ele faria isso, pois desanima o outro fandom”.

Deolane foi traída?

Antes da formação da roça falsa, Deolane Bezerra afirmou que estava chateada com Pétala e Bia, suas aliadas dentro de “A Fazenda 14″.

Durante uma conversa com Moranguinho, a advogada contou que as duas estavam conversando sobre a confusão envolvendo Pelé Milflows, onde ela defendeu o rapper: “Estou put* com essas duas meninas, viu? Falando mal de mim pelas costas. Odeio isso! Eu não posso falar pro menino [Pelé] o que eu quero, o que eu sinto por que a Bia vai votar nele? Ah, me ajuda, né!”.

