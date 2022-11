‘Wandinha’: showrunners querem apresentar mais da Família Addams na segunda temporada

A nova série analisa em profundidade a vida de Wandinha Addams, a filha da família Addams, enquanto ela navega na idade adulta e nos abre uma janela para seu mundo. Devido à aclamação da série, perguntas sobre uma possível segunda temporada já estão sendo feitas e enquanto esperamos ansiosamente pela confirmação, os co-showrunners Miles Miller e Al Gough já têm planos prováveis para o que poderia ser.

Em uma nova entrevista para a TVLine, a dupla compartilhou como eles “definitivamente querem apresentar” mais da família de Wandinha se a série for para outra temporada.

Em Wandinha, o diretor Tim Burton manteve o foco em sua personagem principal, interpretada por Jenna Ortega, bem como em sua nova casa, a Nevermore Academy. Quando Wandinha começa a descascar camadas de vários mistérios que lhe são apresentados, ela vê sua família e amigos sob uma nova luz.

Gough explicou: “A série é realmente sobre uma garota que vê o mundo em preto e branco e aprende que existem tons de cinza”. Enquanto mantém intacta a visão de mundo “externa” de Wandinha, a história combina perfeitamente com os problemas da adolescência.

É na Nevermore Academy que uma relutante Wednesday percebe que poderia estar mais em contato com seus sentimentos e se importar um pouco mais com as pessoas. Será interessante ver como suas emoções podem se desenrolar se a série for renovada. “Eu acho que como qualquer relacionamento ou amizade, pode se complicar por outros fatores. Nunca será uma navegação tranquila. E é realmente ela aprendendo a navegar pelos altos e baixos da amizade”, explicou Gough.

Junto com Wednesday, a série também apresenta aos fãs uma nova Família Addams; conhecemos seus pais Morticia e Gomez (Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán), Pugsley interpretado por Isaac Ordonez e até o Coisa, que acaba sendo seu verdadeiro parceiro no crime. O co-showrunner Millar sente que eles mal “tocaram a superfície com esses personagens e os atores são tão incríveis nesses papéis”.

A história aborda brevemente a complicada relação mãe-filha de Wandinha e Morticia e deixa bem claro que nossa heroína titular tem todo o amor por sua família, mesmo que ela não externalize.

Miller sente que a dinâmica familiar de Addams pode ser explorada em uma nova temporada, dizendo: “Catherine é uma Morticia icônica. A relação entre Wandinha e Morticia também é essencial para a série, e a ideia de que Wandinha está tentando forjar seu próprio caminho fora da família é importante”, comenta. Miller ainda diz que eles “definitivamente querem apresentar a família como fizemos nesta temporada em alguns episódios se tivéssemos uma segunda temporada”.

Wandinha está disponível na Netflix.