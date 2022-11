“Travessia”: Brisa é humilhada pelo filho e recebe ajuda de quem menos espera

As mordomias oferecidas por Guerra (Humberto Martins) e Ari (Chay Suede) em “Travessia”, vão deixar Tonho (Vicente Alvite) cada vez mais encantado e mimado, mas também vão respingar em Brisa (Lucy Alves), que não pode pagar por tanto luxo e começa a ver que seu filho já não é mais o mesmo.

Na novela de Gloria Perez, a protagonista vai sofrer muito com a falta de carinho do filho, que começa a julgar e também ofender a mãe, tudo por causa de bens materiais, como brinquedos tecnológicos e um quarto espaçoso.

Tudo acontece quando Tonho conhece seu quarto na casa da mãe: “Olha que a mãe fez pra você… o teu quarto. Falei pra você que estava arrumando ele, não falei?”, afirma Brisa, toda feliz por passar um tempo com o pequeno, mas ele não reage muito bem ao novo espaço e pede para que ela ligue o ar: “É o meu quarto? Mãe, liga o refrigerado, tá quente.. No meu quarto da casa do tio Guerra tem”.

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) tenta convencer o neto e reclama de Brisa (Lucy Alves) (Reprodução/Globo)

A reação do filho deixa a mãe frustrada, mas ela tenta arrumar uma solução: “A gente não tem refrigerado ainda, mas espere que eu ligo o ventilador…tás vendo? Igualzinho o que a gente tinha lá em Mandacaru, você lembra? Um dia vai ter aqui também…se tu gostas de refrigerado eu vou juntar e botar um aqui também”.

Mas, ao voltar para casa de Guerra, Tonho deve contar tudo que viveu na residência de Brisa e o empresário vai se aproveitar de algumas informações. Na novela da Globo, o personagem de Humberto Martins vai tentar ajudar Brisa.

"Travessia": Após noite quente, Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) não se entendem e brigam pelo filho na justiça (Estevam Avellar/Globo)

Incomodado com o fato do garoto se dividir entre o pai e a mãe e estar vivendo duas realidades diferentes, ele acaba tentando dar mais conforto para o menino na casa da mãe e para isso propõe pagar uma boa quantia em dinheiro. Segundo ele, tudo é para diminuir a desigualdade na vida da criança.

Ao conversar com Brisa, Guerra sugere que ela receba uma mesada e vá para um apartamento confortável e tenha um carro para se locomover pela cidade. Mas, a atitude não vai agradar Cidália (Cássia Kis) e Chiara (Jade Picon), que não sabem de nada, mas podem descobrir.

