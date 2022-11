The Crown: Emma Corrin diz que premiações deveriam ser mais inclusivas em termos de gênero

É 2022 e Emma Corrin gostaria que as categorias de premiação refletissem isso.

Corrin, que se identifica como não-binário e usa pronomes eles/elas, disse à BBC News que eles “esperam por um futuro” no qual categorias neutras de gênero sejam a norma para cerimônias de premiação.“Não acho que as categorias sejam inclusivas o suficiente no momento”, disse. “É sobre todos serem capazes de se sentirem reconhecidos e representados”.

A estrela, que está na disputa de prêmios este ano por seus filmes My Policeman e Lady Chatterley’s Lover, levou para casa um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de TV - Drama por sua atuação como Princesa Diana em The Crown em 2021. No entanto, no tempo, Corrin ainda permitia o uso de “ela” em seus pronomes.

Algumas cerimônias de premiação de cinema e televisão estão lentamente se afastando das categorias de gênero. O MTV Movie & TV Awards é neutro em termos de gênero desde 2017 e, em agosto, o Film Independent Spirit Awards anunciou que iria instaurar categorias neutras em termos de gênero para suas indicações de 2023, combinando suas categorias anteriores masculinas e femininas em Melhor Desempenho de Atriz, Melhor Desempenho de Suporte e Melhor Desempenho de Revelação. O British Independent Film Awards, o Gotham Film & Media Institute e o Berlin Film Festival adotaram uma abordagem semelhante.

Corrin disse que acha que a falta de representação LGBTQIA+ no cinema e na televisão é parcialmente culpada pelos títulos da categoria não terem sido abordados antes.

“A conversa precisa ser sobre ter mais representatividade no próprio material, no conteúdo que estamos vendo para pessoas não binárias, para pessoas queer, para pessoas trans, porque então acho que isso vai mudar muito”, comentou. “Quando esses papéis aparecerem, significa que mais pessoas e mais atores estarão interpretando esses papéis, e eu acredito que haverá mais urgência para que essas questões sejam abordadas”.

Em julho de 2021, Corrin se revelou não-binário postando uma foto sua usando uma faixa no peito. Corrin disse que tomou a decisão, em parte, porque “foi uma jornada que estava no centro de quem eu sou, de quem eu era quando comecei a falar sobre isso”.

E afirmou ainda que “nunca sacrificaria integridade ou honestidade” mascarando sua identidade de gênero em um esforço para obter papéis futuros.

“O fato de eu ser não-binário não é uma rejeição da feminilidade ou da minha feminilidade de forma alguma”, disse. ”