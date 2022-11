‘Terrifier 3’: Sequência de filme macabro que causou desmaios em cinemas será ‘selvagem’, diz diretor

O sucesso orgânico do terror gore ‘Terrifier 2′ tem crescido continuamente após cenas despertarem vômitos e desmaios no público. Embora não haja datas ou indícios de produção em andamento, a próxima sequência do longa já é uma realidade.

De acordo com o diretor da trama do palhaço assassino, Damien Leone, ‘Terrifier 3′ será tão chocante quanto o filme anterior.

I will say this…Terrifier 3 will pick up right where part 2 ends and it is fkn WILD 🔥 #thankskillingwithart — Damien Leone (@damienleone) November 23, 2022

“Eu vou dizer isso…'Terrifier 3′ vai começar exatamente do final da parte 2 e será incrivelmente selvagem”, escreveu ele em sua conta do Twitter.

A franquia de ‘Terrifier’ surpreende não apenas por seu selo cult, mas também pelo baixo orçamento na produção ter trazido grandes retornos. O segundo filme orçou com US$ 250 e já arrecadou mais de US$ 5 milhões nos cinemas.

A trama de ‘Terrifier 2′ se passa no condado de Miles, após o palhaço Art ser ressuscitado por meio de um ritual. Quando ressurgido, o assassino começa sua perseguição a uma adolescente e seu irmão mais novo. Com o roteiro e direção de Damien Leone, o elenco é formado por Felissa Rose, David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam e Chris Jericho.

Data de lançamento no Brasil

Com o viral de ‘Terrifier 2′ nas redes, o filme finalmente chegará nos cinemas brasileiros. O longa de terror teve seus direitos de exibição comprados pela A2 Filmes no final de outubro, com o intuito de ir para as telas nacionais.

Em comunicado, a Imagem Filmes e A2 Filmes anunciaram a data de estreia nos cinemas para o dia 29 de dezembro. Lançado mundialmente em 29 de agosto, quando exibido no festival de cinema FrightFest, o filme teve destaque ao ser reproduzido nos Estados Unidos algum tempo depois, em 6 de outubro.

Com a repercussão norte-americana em relação à trama, o filme logo se polemizou devido às reações causadas no público. De acordo com espectadores, houve vômitos, desmaios e até mesmo ambulância nas sessões.