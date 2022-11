Segredo de Márcia será exposto em “Chocolate com Pimenta”; relembre o momento

Depois de uma pausa por causa das primeiras fases da Copa do Mundo no Catar, a novela “Chocolate com Pimenta” está de volta à programação da Globo e, em breve, Márcia (Drica Moraes) vai contar um forte segredo para Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Na trama de Walcyr Carrasco, que está sendo exibida após o “Jornal Hoje”, a manicure deixará sua frieza de lado ao falar sobre um relacionamento do passado. Além disso, ela aconselha Ana a esquecer de Danilo (Murilo Benício) e procurar outro homem: “Eu entendo das coisas. Arruma outro depressa. Quem sabe até você não casa outra vez”.

Márcia (Drica Moraes) perdeu a virgindade com vilão de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Ao ouvir o conselho, a protagonista de “Chocolate com Pimenta” questiona a manicure se ela já amou alguém: “Eu passei o diabo na mão de um. Safado. Aqui em casa ninguém sabe. Só o pai que sabe e nem conta para a avó, para ela não ficar triste com a minha pessoa”.

O homem misterioso é Sebastian (Tarcísio Filho), que será revelado ao longo dos capítulos, quando ele retorna para a vida da família de Ana Francisca, que será seduzida pelo golpista, que tenta se casar com ela, mas sequestra o filho da moça.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Brisa é humilhada pelo filho e recebe ajuda de quem menos espera

No entanto, na conversa entre Márcia e Ana Francisca, a manicure não fala de cara quem é:”Eu vi a fuça dele não tem muito tempo. Eu preferia ter visto o cão. Mas esqueci”, contará.

Em "Chocolate com Pimenta", Ana Francisca (Mariana Ximenes) se apaixona por vilão (Reprodução/Globo)

Para quem não se lembra, Márcia se envolveu com Sebastian no passado e ele tirou a virgindade dela e depois sumiu: “Eu também já gostei muito dele. Eu era menina, assim como você. Mas eu era apaixonada de verdade por ele. Ele me fez promessas e conseguiu as coisas… que o homem consegue da mulher. E depois fugiu. Aquilo ali não presta, é um vigarista”, revela ela, em outra cena da novela.

No entanto, Ana quer tanto esquecer Danilo que se envolve com o vigarista e diz ainda que está disposta a se casar com ele. Na trama, ele também será desmascarado e tenta fugir, mas acaba sendo preso e ainda revela que Jezebel (Elizabeth Savalla) também teve envolvimento no sequestro de Tonico.

LEIA TAMBÉM: “Encontro” voltou à Globo, mas um problema virou assunto nas redes sociais