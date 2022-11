Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa chama atenção de seguidores em fotos sensuais

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa está chamando a atenção de seus seguidores, após postar uma série de fotos sensuais nas redes sociais na última segunda-feira (28).

Blogueira de moda e beleza, ela costuma receber diversos elogios por suas postagens, mas a última superou as expectativas dos fãs. Usando apenas uma lingerie vermelha e um par de fones de ouvido tipo headphone, ela provocou seus seguidores deitada em uma cama.

“Vai um Cheetos aí?”, perguntou, com um pacote de salgadinhos na mão.

A maioria dos comentários faziam elogios à influenciadora, de anônimos a famosos. “Gabi é meu cunhado”, disse um seguidor, em referência ao irmão de Dhiovanna, o jogador de futebol Gabigol.

Não é a primeira vez que ela ousa com fotos sensuais nas redes sociais. Com frequência, a influenciadora posta fotos provocando seus seguidores. “Brilho mais que teu diamante”, cutucou ela, em postagem de algumas semanas atrás.

Atualmente, Dhiovanna está em Miami, nos Estados Unidos, junto com a família. Fora da Seleção de Tite, Gabigol resolveu aproveitar o campeonato para viajar com os pais e a irmã, assistindo aos jogos no exterior.

Enquanto isso, Dhiovanna tem registrado o diário de viagem pelos stories do Instagram. Nesta terça-feira (29), por exemplo, contou que estava visitando os parques de Orlando pela primeira vez.

Mas mesmo com uma viagem grande marcada, ela não deixou de celebrar a chegada dos 21 anos de idade. A festa contou com atrações musicais, DJs e troca de looks da aniversariante.

O momento, claro, rendeu diversas postagens nas redes sociais.

“O maior amor que pode existir em mim. Obrigada por me fazer ser uma princesa fora dos sonhos”, escreveu Dhiovanna, em uma série de fotos em que aparece ao lado de Gabigol.

Leia também: Copa do Mundo: Jade Picon faz viagem rápida para acompanhar Seleção em jogo contra Suíça