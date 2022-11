Helena Bonham Carter critica a cultura do cancelamento e defende J.K. Rowling e Johnny Depp

Em entrevista recente ao The Sunday Times Magazine, Helena Bonham Carter disse acreditar que Johnny Depp, com quem ela estrelou em vários filmes, foi “completamente justificado” após seu julgamento de seis semanas por difamação contra Amber Heard no início deste ano.

“Acho que ele está bem agora”, disse Bonham Carter, que falou à publicação depois de ser nomeada a primeira mulher presidente da Biblioteca de Londres.

Os comentários de Bonham Carter vêm meses depois que um júri da Virgínia descobriu que Heard, 36, difamou Depp, 59, em um artigo de opinião do Washington Post de 2018 sobre violência doméstica, embora ela não tenha mencionado o ex-marido no artigo. Depp recebeu mais de $ 10 milhões em danos, e Heard ganhou uma de suas reconvenções por difamação e recebeu $ 2 milhões. Ambos estão apelando dos veredictos.

Durante a entrevista com o The Sunday Times, a atriz disse que o problema dessas polêmicas, como o caso de Amber Heard, é que “as pessoas vão entrar na onda porque é a tendência e ser a garota-propaganda disso”, disse Bonham Carter.

Em outra parte da entrevista, Bonham Carter também abordou a reação que a autora de Harry Potter, J.K. Rowling enfrentou nos últimos anos.

A escritora foi criticada pela primeira vez em junho de 2020, quando pareceu apoiar os sentimentos anti-transgêneros em uma série de tweets. Embora ela negasse que suas opiniões sobre o feminismo fossem transfóbicas, Rowling, 57, dobrou seus pontos de vista polêmico em um longo ensaio compartilhado em seu site dias depois.

“É horrendo, um monte de besteiras. Acho que ela foi perseguida. Foi levada ao extremo, o julgamento das pessoas. Ela falou sua opinião, principalmente se sofreu abuso”, disse Bonham Carter sobre Rowling (em 2020 foi revelado que a autora é uma sobrevivente de violência doméstica e agressão sexual).

“Todo mundo carrega sua própria história de trauma e forma suas opiniões a partir desse trauma e você tem que respeitar de onde as pessoas vêm e sua dor”, disse ela. “Vocês não precisam concordar em tudo - isso seria insano e chato. Ela não está querendo dizer isso de forma agressiva, ela está apenas dizendo algo de sua própria experiência”.

Outras estrelas de Potter, no entanto, incluindo Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, se manifestaram contra os comentários de Rowling sobre a comunidade transgênero.

“As pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas ou informadas de que não são quem dizem ser”, escreveu Watson, 32, no Twitter em junho de 2020. “Quero que meus seguidores trans saibam que eu e tantas outras pessoas ao redor do mundo vemos você, respeitamos você e amamos você por quem você é”.

Quando questionada se ela achava que seus colegas de elenco eram “ingratos”, Bonham Carter discordou. “Não vou dizer isso. Pessoalmente, acho que eles deveriam deixá-la ter suas opiniões, mas acho que eles estão muito conscientes de proteger sua própria base de fãs e sua geração”, disse ela. “É difícil. Uma coisa com o jogo da fama é que há uma etiqueta que o acompanha; não concordo em falar sobre outras pessoas famosas”.