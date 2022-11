Giovanna Ewbank compartilha momentos em rancho de família: “paz, amor e natureza”

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou o fim de semana para encantar seus fãs, ao compartilhar um momento em família em seu rancho, pelo Instagram.

“Dias de paz, amor e natureza”, escreveu a famosa, na legenda da postagem, realizada no último domingo (27). As imagens mostram uma sequência de ocasiões com seus filhos, o marido Bruno Gagliasso e animais domésticos, dos gatos aos gados da fazenda.

Com a marcação do Rancho da Montanha, o local se tornou a casa de campo que o casal de atores construiu em 2020, na cidade de Paraíba do Sul, interior do estado do Rio de Janeiro.

“Seus filhos são tão lindos que dá vontade de ficar só olhando. Imagina você como mãe”, elogiou uma seguidora. “Gi, te amo mesmo sem te conhecer, sua família é linda e abençoada pois existe o amor de Deus entre vocês”, apontou outra.

Mas quem seguiu chamando a atenção mesmo foram os filhos do casal. “E o baby Zyan segue apaixonado nos bichos! Pelo jeito teremos um veterinário na família”, escreveu uma fã. “Meu Deus seus filhos parece uma pintura todos os três”, disse outra.

Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estreia nas passarelas da SPFW

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso podem morrer de orgulho: Bless, um dos filhos do casal, tem apenas 7 anos de idade, mas já pode dizer que fez sua estreia nas grandes passarelas da moda.

E não foi em qualquer uma: o filho do meio do casal de atores foi convidado para participar da São Paulo Fashion Week (SPFW), pela grife Dendezeiro, marca baiana da semana de moda mais importante do país.

Bless caminhou ao lado de Kevin David, diretor de imagem e empresário amigo da família. Não à toa, o casal explodiu de orgulho nas postagens das redes sociais. Confira a história completa aqui.