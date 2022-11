[EXCLUSIVA] GORDO, produtor de álbum recente de Drake, fala sobre relação com o Brasil e último lançamento (Reprodução/Ass. Imprensa)

Em ascensão na indústria musical, GORDO foi coroado recentemente pela DJ Mag como o DJ hispânico mais bem classificado do mundo, tendo atingido a 25ª posição no ranking. Além disso, o guatemalteco também alcançou a 1ª colocação como produtor pela Billboard em junho de 2022.

Neste ano, o artista integrou em grandes colaborações como o álbum ‘Honestly Never Mind’ de Drake, além do single de sucesso ‘Rizla’ em parceria com The Matinez Brothers e o cantor nigeriano Rema.

Em conversa com o Metro World News, o DJ falou sobre sua relação com Drake enquanto produtor de ‘Honestly Never Mind’, bem como a liberdade criativa durante a construção das faixas em que colaborou.

“Foi bom! Era bem livre e aberto. Passei muito tempo na casa dele e no estúdio com ele, e lhe apresentei um monte de ideias. Ele escolheu e meio que decidiu o que gostava e o que não gostava, o que achava que se encaixaria e o que não se encaixaria. [Drake] valoriza muito a minha opinião e eu valorizo muito a dele. É um comércio bastante justo de notas e música com ele”, disse.

GORDO também esteve em alguns shows no Brasil em outubro deste ano. O hitmaker revelou ter aproveitado o clima em sua passagem no Green Valley e afirmou que há 100% pretensão de retornar ao país.

“Esse foi incrível porque você está no meio do nada, e você pode continuar se apresentando até tarde. Comia churrasco todos os dias e curtia o clima. Amo o Brasil”, contou.

Colaboração com FEID em ‘Hombres y Mujeres’

O artista lançou recentemente um single em conjunto com o cantor colombiano, FEID, chamado ‘Hombres y Mujeres’. A parceria levou o hitmaker guatemalteco a retornar à Ultra Records, o berço de GORDO. A colaboração foi certeira, haja vista o acúmulo de mais de 2 bilhões de streams em seu último álbum juntos.

“Estou animado para trabalhar com meu irmão FEID neste álbum que finalmente vai unir a música latina ao mundo da casa de nossa própria maneira. Hombres y Mujeres é aquela gravação”, declarou GORDO antes do lançamento, que ocorreu no dia 18 de novembro deste ano.

FEID também já colaborou com J. Balvin, Sebastian Yatra, Maluma e Karol G, entre outros. Atualmente posicionado como o 119º artista mais transmitido do Spotify, FEID tem se mostrado cada vez mais forte na música latina.

Questionado sobre como foi sua colaboração com FEID, GORDO afirmou ter sido incrível os fãs aceitarem a “música da casa” e a abertura da América Latina em receber tais tipos de parceria.

“FEID é um artista incrível e ele foi o artista perfeito para se conectar com ‘Hombres y Mujeres’. Tenho certeza de que sua base de fãs ama tanto quanto a minha base de fãs, e estou feliz que nos conectamos para espalhar os sons uns dos outros com o mundo”, finalizou.

Você pode encontrar o single nas plataformas de streaming musical. Assista ao clipe abaixo:

