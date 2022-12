Essa personagem vai entrar em “Travessia” para revelar os segredos de Débora

Débora (Grazi Massafera) foi uma personagem relâmpago no início de “Travessia”, mas sua história com Guerra (Humberto Martins), Moretti (Rodrigo Lombardi) e Chiara (Jade Picon) não chegou ao fim e, em breve, uma nova personagem vai entrar para contar algumas verdades e deixar o pai adotivo da jovem revoltado.

Nos próximos capítulos da novela de Gloria Perez, Sara, uma amiga de Debora, vai chegar na trama disposta a encontrar respostas sobre o que aconteceu com a loira e para isso ela começa a chantagear o empresário, que esconde muito sobre o passado da filha.

"Travessia": Filha adotiva de Guerra (Humberto Martins), Chiara (Jade Picon) não desconfia que sua certidão de nascimento é falsa (Reprodução/Globo)

Prevista para chegar no capítulo de 9 de dezembro, Sara ainda não tem uma atriz definida ou revelada pela direção da novela, mas deve mexer com todo o núcleo, já que Cidália (Cassia Kis) será responsável por anunciar que ela quer falar com Guerra, que ficará assustado, já que ela é tida como uma bomba.

Neste momento, Chiara está decidida a encontrar pistas sobre sua mãe e também segue em busca de Moretti, seu verdadeiro pai, para saber mais detalhes sobre o assunto. Com tudo isso, Guerra fica cada vez mais assustado para que o passado conflituoso com Débora não venha à tona, e Chiara não descubra que ele não é seu pai biológico.

Relembre a história de Débora

Para quem não lembra, Débora era namorada de Guerra no começo de “Travessia”, mas ela também se envolveu com Moretti, que era sócio do empresário e é o pai de Chiara. Na época, ela estava grávida e procurou o amante para socorrê-la, mas acabou sendo largada por ele e também pelo personagem de Humberto Martins.

Personagem de Grazi Massafera morre no primeiro capítulo de "Travessia" (Divulgação/Globo)

Na cena, Débora liga para Guerra, mas acaba sofrendo um grave acidente e morrendo logo após dar à luz a Chiara, que não foi registrada como sua filha e foi adotada pelo empresário, que foi o único chamado no hospital após o nascimento da menina.

Depois disso, Guerra e Cidália criaram uma estratégia para que a criança nunca soubesse de nada, inventando até uma história para enganar Chiara sobre seu passado, tentando impedi-la de buscar a verdade sobre o seu nascimento.

Escrita por Glória Perez, “Travessia” conta com Lucy Alves, Romulo Estrela, Chay Suede, Jade Picon, Drica Moraes, Vanessa Giácomo, Giovanna Antonelli e Alessandra Negrini, entre outros famosos.

