“Encontro” voltou à Globo, mas um problema virou assunto nas redes sociais

Depois de uma semana de folga, Patrícia Poeta e Manoel Soares voltaram ao “Encontro”, mas o retorno do programa foi criticado pelos telespectadores por causa do som, que apresentou problemas logo no início do matinal da Globo.

Dando a volta por cima, Patrícia Poeta deu o seu famoso “bom dia” e continuou com a abertura do programa, sem chamar o diretor ou passar a bola para Manoel Soares, que também estava no estúdio.

Já nas redes sociais, anônimos comentam sobre o erro: “Não, Patrícia, o som está esquisito. Não é estéreo. Tive que aumentar quatro pontos no volume”, escreveu um fã do ‘Encontro”.

LEIA TAMBÉM: Falsa eliminação de “A Fazenda 14″ começa hoje; saiba como será o programa

Outro perfil também falou sobre a qualidade do programa e relatou que estava acompanhado por amigos, mas a qualidade do som não estava agradando. Segundo ele, o som estava “estourado”.

Achei que eu estivesse surdo , mas minha mãe também não ouve o camarada do programa #Encontro

E a Patrícia com microfone no rosto de enfeite , e um outro na Mão hahahahah — Léo CRF (@lpolica10) November 29, 2022

Uma terceira pessoa também não gostou do retorno do “Encontro”, que tinha deixado a programação da Globo por causa dos jogos da Copa do Mundo do Catar: “Pensei que essa m***a de programa tinha acabado, mas só trocou de apresentadora, que porcaria”.

Folga de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta não tinha um dia de folga e isso era algo que incomodava os fãs da apresentadora e do matinal, mas a famosa ganhou um descanso com a chegada da Copa do Mundo, que tirou o seu programa do ar, pelo menos por uma semana.

Antes de voltar aos estúdios do “Encontro”, a jornalista arrumou as malas e viajou para Fernando de Noronha, onde estava acompanhando a seleção de futebol e também aproveitando alguns dias de sol. Em seu Instagram, Patrícia Poeta mostrou aos fãs que segue mantendo a boa forma e também as belezas da ilha.

Na postagem, ela apareceu usando um maiô estampado e aproveitando a praia. Além disso, a famosa não escondeu de ninguém onde estava e legendou com um “hello, Noronha! Vim te ver”. Os fãs também aproveitaram o momento fora dos estúdios do “Encontro” para elogiar. Nos comentários, eles chamaram Patrícia de “maravilhosa” e afirmaram que ela é “dona da beleza”.

LEIA TAMBÉM: Copa do Mundo: Jade Picon faz viagem rápida para acompanhar Seleção em jogo contra Suíça