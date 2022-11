Emancipation: Will Smith sabe que o tapa no Oscar pode impactar o sucesso do filme

Reprodução Cena do filme Emancipation, de Will Smith (@alansilfen/Instagram)

No Oscar de 2022, milhões de pessoas assistiram ao impensável acontecer: Will Smith deu um tapa no apresentador Chris Rock.

O ator venceu por seu papel principal em ‘King Richard: Criando Campeãs’, mas qualquer esperança de voltar ao palco do Oscar em 2023 foi frustrada. Após o incidente, o ator renunciou à Academia, postou um longo pedido de desculpas em sua mídia social e foi banido por 10 anos por “comportamento inaceitável e prejudicial”.

Em uma mesa redonda com seus colegas de elenco do seu novo filme, Emancipation, Ben Foster e Charmaine Bingwa, Smith reconheceu como o foco persistente em suas ações em março passado mudou a maneira como alguns podem receber seu próximo drama da Apple TV +, sobre um homem escravizado da vida real.

“O único desconforto que meu coração sente em relação a isso é que tantas pessoas fizeram um trabalho espetacular neste filme”, disse o ator à Entertainment Weekly “Minha esperança é que minha equipe não seja penalizada por minhas ações. Acho que o diretor Antoine Fuqua e o diretor de fotografia Robert Richardson e Ben e Charmaine - todos fizeram um trabalho tão espetacular. Todas as noites penso que poderia ter penalizado minha equipe, mas farei tudo o que puder para garantir que todos sejam vistos da maneira que merecem”, acrescentou.

Quanto ao filme em si, “eu tinha visto a imagem de Whipped Peter quando criança, mas quando sua história começou a entrar em foco, fiquei comovido de todas as maneiras mais bonitas”, diz Smith sobre o primeiro roteiro, que ele chama de “uma das maiores leituras” que recebeu como ator. “Quando você olha para a brutalidade que ele sofreu e percebe que, por meio disso, ele foi capaz de manter a fé, a gratidão e o amor diante desse tipo de atrocidade – eu sabia que queria aprender com Peter”.

Emancipation estreará em cinemas selecionados nesta sexta-feira, 2 de dezembro, antes de ser transmitido no Apple TV+, em 9 de dezembro.