Copa do Mundo: Jade Picon faz viagem rápida para acompanhar Seleção em jogo contra Suíça

A atriz Jade Picon aproveitou uma de suas folgas no calendário de gravações de “Travessia” para acompanhar pessoalmente o jogo entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo Catar 2022.

“Aqui, meu pé quente”, afirmou alegre a influenciadora, através de seus stories no Instagram. Por lá, ela fez um mini diário de toda a sua viagem até Doha, capital do Catar, do momento em que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, até a chegada ao país árabe.

Da saída do Brasil até o momento do jogo foram menos de 24h, mas renderam diversas imagens da influenciadora digital. Primeiro, ela postou um look “brazilcore”, bem intenso no azul, amarelo e branco.

“Você sabe que a pessoa está animada quando ela vai assim pro aeroporto”, escreveu Jade na legenda da postagem. Ela ainda contou que estar é sua primeira vez em uma Copa do Mundo. “Feliz demaaaaais!!”, declarou.

A viagem entre Brasil e Catar leva em torno de 14h e, para o sono no avião, Jade apostou em um pijama bordô e branco, cores da bandeira do Catar.

Já para o momento do jogo no Estádio 974, local da partida, a atriz preferiu se manter em cores mais sóbrias, com uma camisa polo oversized branca e gola verde, além de uma calça verde combinando com os detalhes da camisa.

No rosto, um delineado simples na cor verde, claro. “Tô pronta pro jogo. Palpites para o resultado?”, postou ela, minutos antes da partida começar. A viagem teve patrocínio da Adidas, marca esportiva com quem Jade tem parceria.

Pelos stories, mostrou o caminho do hotel até o estádio e os gols marcados pelo Brasil - incluindo o gol de Vinicius Jr., aos 18 minutos do segundo tempo, que foi impedido e ela tinha comemorado junto com toda a torcida.

Leia também: Jade Picon faz próprio look para torcer pelo Brasil durante a Copa do Mundo; confira