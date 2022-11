Copa do Mundo: Ex de Jojo Todynho vai ao Catar é criticado na web

Enquanto Jojo Todynho está nos estúdios da Globo, onde apresenta o “Central da Copa”, Lucas Souza, ex-marido da famosa, aproveitou que está solteiro para viajar para o Catar, onde acompanhou o último jogo da seleção brasileira.

Empolgado, o militar e influenciador digital postou uma foto no Instagram, onde aparece com a camisa da seleção e também colocou na legenda “Copa do Mundo. Bora Brasil”. Mas, a animação do ex-anônimo durou apenas até o final do jogo contra a Suíça, que deu a vitória para o Brasil, já que ele voltou a ser criticado por seguidores.

Nos comentários, os haters de Lucas Souza mandaram o militar trabalhar e um chegou a citar a ex-esposa: “Dinheiro acaba Jojo não vai te bancar mais vai trabalhar”. Outro também perguntou se ele estava viajando com o dinheiro de Jojo: “Pegou a grana da mulher?”.

Já um terceiro disse que Lucas estava aproveitando os momentos de fama que ganhou ao se casar com a artista: “Toma vergonha deitando na fama da Jojo!”, afirmou mais um.

Mas, não foram só críticas que surgiram na foto de Lucas Souza no Catar. Alguns seguidores já conseguem deixar o casamento com Jojo Todynho de lado e parabenizar o militar: “Deus do céu!!! Quanta amargura e inveja no coração dessas pessoas, credo!! Se o rapaz trabalha, tem condições de se bancar. Quer dizer que antes da jojo ele não vivia? Ele vegeta? É sério isso? O pior mal do ser humano é a inveja, eu hein!!!”, afirmou uma seguidora do militar.

Uma outra fã de Lucas deu um recado motivacional para ele: “Não liga para as críticas ruínas elas não são construtivas”. Um terceiro também tentou alegrar o influenciador digital: “Dalê Lucas, é isso mesmo, tá certíssimo garoto”, Por fim, outro voltou a falar de inveja: “Força Lucas, não liga pra esses invejosos ai, eles nem mostram a cara, hater é triste”, afirmou outro internauta.

