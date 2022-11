Charlotte, a nova Duquesa de Edimburgo? O rei planeja dar o título à filha de Kate e William

A princesa Charlotte, filha do príncipe e da princesa de Gales, William e Kate, tinha um relacionamento próximo com sua falecida bisavó, a rainha Elizabeth II, a quem ela chamava afetuosamente como ‘Gan-Gan’.

Especialistas reais já notavam as semelhanças físicas entre elas, mas agora sua conexão está definida para se fortalecer de uma maneira surpreendente e significativa, já que o rei Charles III está planejando dar um dos títulos da rainha, Duquesa de Edimburgo, para sua neta como uma homenagem “adequada” a sua falecida mãe.

O título, um dos mais antigos da família real, também reflete a posição principal de Charlotte como terceira na linha de sucessão ao trono, atrás de seu pai, o príncipe William, e de seu irmão, o príncipe George, de nove anos.

Embora se esperasse que o conde de Wessex herdasse o título após a morte de seu pai, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, o rei não o concedeu a ninguém e há rumores de que manteve o título para sua neta. Uma fonte disse ao jornal MailOnline: “Seria uma maneira apropriada de lembrar a rainha, que obviamente tinha o título de duquesa de Edimburgo, e uma maneira de Sua Majestade honrar a linha de sucessão”.

De seu casamento até sua ascensão ao trono, a falecida rainha foi nomeada como Sua Alteza Real Princesa Elizabeth, Duquesa de Edimburgo. O príncipe Philip manteve o título de duque de Edimburgo até sua morte em abril de 2021.

A princesa Charlotte, agora com sete anos, é a terceira na linha de sucessão ao trono depois de seu pai e irmão mais velho, o príncipe George. As regras sobre a linha de sucessão foram alteradas em 2013, quando a princesa de Gales estava grávida para permitir às meninas os mesmos direitos que seus irmãos, o que significa que a posição de Charlotte na linha de sucessão ao trono não foi afetada pela chegada de seu filho mais novo, o príncipe Louis.

“A posição de Charlotte é historicamente significativa porque ela é a primeira mulher membro da família real cujo lugar na linha de sucessão não será superado por seu irmão mais novo”, disse a fonte à publicação. “Portanto, é constitucionalmente significativo que Charlotte receba o título correspondente, porque não está fora dos limites para ela ascender ao trono se, por exemplo, o príncipe George não tiver filhos”.

O conde de Wessex deveria se tornar o duque de Edimburgo, mas o rei planejou uma monarquia reduzida que, segundo fontes, trata-se de “promover aqueles diretamente alinhados com o trono, em vez daqueles que estão no trono”. Um porta-voz do Palácio de Buckingham se recusou a comentar. Quando William ascender ao trono, Charlotte também poderá receber o título de princesa real, que a princesa Anne possui.