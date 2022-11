Ao voltar ao “Mais Você”, Ana Maria Braga fala sobre cirurgia: “Agradecer”

Ana Maria Braga voltou ao “Mais Você” e logo na abertura do programa falou sobre sua saúde e agradeceu pelo carinho dos fãs e de todos que estiveram envolvidos na sua cirurgia, que afastou a apresentadora por um tempo.

“Como é bom estar de volta. Ainda mais neste clima de vitória. Eu queria agradecer todo mundo. Quem mandou recado, meus médicos, todos do hospital. Eu me sinto privilegiada por poder cuidar da minha vida e da minha saúde”, disse a famosa.

Empolgada, ela também mostrou o estúdio do “Mais Você” decorado para o Natal e falou sobre a dinâmica do matinal durante os jogos da Copa do Mundo: “De hoje até o fim da Copa do Mundo estaremos no ar todos os dias, mas em horários diferentes. Hoje, entramos mais cedo e vamos ter apenas meia hora”, alertou ela.

Chega mais que o #MaisVocê começou no clima da Copa do Mundo e ao som de @gilbertogil e Louro Mané 💛✨ pic.twitter.com/S3NomRd3ue — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 29, 2022

Durante a recuperação da cirurgia, Ana Maria Braga foi substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete e a previsão de retorno era apenas em dezembro, mas a famosa retornou após uma semana com o programa fora do ar.

LEIA TAMBÉM: “Encontro” voltou à Globo, mas um problema virou assunto nas redes sociais

Para quem não acompanhou, Ana Maria fez uma cirurgia vascular e comunicou à imprensa por meio de uma nota, que foi confirmada pela pela assessoria de imprensa da apresentadora do “Mais Você”, que garantiu que o procedimento foi rápido. Confira abaixo!

PRU PRU PRU 🕊🕊🕊🕊 @ANAMARIABRAGA e Louro Mané só na dancinha do Pombo foi a gente que pediu sim! 🗣 #MaisVocê pic.twitter.com/rlfNxy1Xcy — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 29, 2022

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira, é uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna lá do tempo que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás”, começou a nota. Então foi uma cirurgia programada, muito simples e ela está super bem. Já está de alta e está em casa”, informou a assessora Silvia Pacolla.

Na época, Fabrício informou que Louro Mané também estava descansando e, ao vivo, o repórter disse que os jogos da Copa do Mundo também mudariam a dinâmica do matinal: “Durante algumas partidas da Copa do Mundo o ‘Mais Você’ vai ficar fora do ar. Porque tem muitas partidas pela manhã, então, o que que a Ana fez? Ela decidiu antecipar, aproveitar que essa semana”, contou o repórter.

LEIA TAMBÉM: Falsa eliminação de “A Fazenda 14″ começa hoje; saiba como será o programa