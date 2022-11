Ana Maria Braga homenageia Gilberto Gil, mas vai às redes sociais para esclarecer

De volta ao “Mais Você”, que esteve mais curto na última semana, por causa dos jogos da Copa do Mundo, Ana Maria Braga não deixou passar a polêmica envolvendo o cantor Gilberto Gil.

Logo na abertura de seu programa, a famosa mandou um recado para o artista e também para sua esposa Flora Gil, que foram atacados durante um dos jogos do Brasil no mundial de futebol, que acontece no Catar. No clima de jogo, Ana mandou um beijo para os dois, além de muito carinho, enquanto a música “Andar com Fé”, cantada pelo músico, tocava ao fundo.

No Twitter, a famosa explicou aos seguidores que a abertura do programa da Globo foi uma homenagem pensada para o “gigante” da música brasileira. Além dela, outros famosos, como Flávia Oliveira, Marcelo D2, Zélia Duncan, Teresa Cristina, Chico Pinheiro, Caetano Veloso e Leandra Leal mandaram mensagens de apoio para Gil.

Uma homenagem ao nosso gigante @gilbertogil

Um beijo para você e para a @Floragil2222 https://t.co/OE0yAeQx45 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) November 29, 2022

O retorno de Ana Maria Braga ao “Mais Você” também foi marcado pela cirurgia da famosa, que aproveitou o espaço para agradecer pelo carinho recebido pelos fãs e por todos que estiveram envolvidos no procedimento médico, que afastou a apresentadora por um tempo.

“Como é bom estar de volta. Ainda mais neste clima de vitória. Eu queria agradecer todo mundo. Quem mandou recado, meus médicos, todos do hospital. Eu me sinto privilegiada por poder cuidar da minha vida e da minha saúde”, disse a famosa.

Durante a recuperação da cirurgia, Ana Maria Braga foi substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete e a previsão de retorno era apenas em dezembro, mas a famosa retornou após uma semana com o programa fora do ar.

Cantor Gilberto Gil foi hostilizado durante a Copa do Mundo no Catar (Reprodução/Instagram)

Para quem não acompanhou, Ana Maria fez uma cirurgia vascular e comunicou à imprensa por meio de uma nota, que foi confirmada pela pela assessoria de imprensa da apresentadora do “Mais Você”, que garantiu que o procedimento foi rápido. Confira abaixo!

“Ela fez essa pequena cirurgia na sexta-feira, é uma cirurgia muito simples. Ela tinha uma dor na perna lá do tempo que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás”, começou a nota. Então foi uma cirurgia programada, muito simples e ela está super bem. Já está de alta e está em casa”, informou a assessora Silvia Pacolla.

