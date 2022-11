Leonor leva fora de Caíque e fica em dúvida sobre romance em “Travessia”

Caíque (Thiago Fragoso) entrou em “Travessia” sendo uma pessoa demissexual, mas, aparentemente, o personagem da novela de Gloria Perez deve ser assexual, ou seja, que não sente nenhuma necessidade de fazer sexo, chegando a incomodar bastante Leonor (Vanessa Giácomo).

Em cenas da novela das nove, o novo personagem, que está namorando a ex de Moretti (Rodrigo Lombardi), vive fugindo da amada quando o assunto é sexo. Com isso, ela decide conversar com tia Cotinha (Ana Lúcia Torre), já que não sabe da assexualidade do namorado.

O ponto de partida começa quando a personagem de Vanessa Giácomo vai com Caíque para cama e percebe que ele sempre arranja uma desculpa para se sair da situação. Em um desses momentos mais íntimos, ele chega a chamá-la de “apressada”, deixando Leonor ainda mais brava. Ela chega até a chorar por causa da situação e chega a pensar que ele não está apaixonado por sua pessoa.

Thiago Fragoso e Vanessa Giácomo vivem romance em "Travessia" (Reprodução/Instagram)

Já na conversa com tia Cotinha, ela explica toda a situação: “Ele dá um nó na minha cabeça… Sabe quando num minuto você sente que está vivendo o maior romance e no momento seguinte começa a achar que é tudo invenção da sua cabeça?”, dispara a ex-namorada de Moretti para sua parente.

LEIA TAMBÉM: Ator de “Todas as Flores” revela trajetória parecida com Javé: “A mesma coisa”

Mas, a senhora acaba indo a favor de Caíque e afirma que ela tem que ter paciência e não viver tudo de uma só vez: “Às vezes eu tenho a impressão que ele foge de mim”, soltará a tia de Rudá (Guilherme Cabral), demonstrando certa irritação.

Moretti tenta matar Oto

Personagem de Rodrigo Lombardi em "Travessia" vive momento tenso (Reprodução/Globo)

O clima entre Oto (Romulo Estrela) e Moretti (Rodrigo Lombardi) em “Travessia” vai ficar ainda pior e, nos próximos capítulos, o empresário vai tentar matar o hacker. Após se sentir traído por causa do namoro com Brisa (Lucy Alves), o empresário vai provocar um atentado contra o rapaz.

LEIA TAMBÉM: Homofobia em “Travessia”: Personagem de Rodrigo Lombardi foi criticado na web