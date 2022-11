Fora de “A Fazenda 14”, Thomaz Costa pode voltar ao site de conteúdo adulto

Depois de sair de “A Fazenda 14″, sendo o quinto eliminado do reality show da Record TV, Thomaz Costa retornou ao site de conteúdo adulto OnlyFans, onde estava antes de assinar com a emissora.

Aos 22 anos, o ator, que ficou famoso ao fazer parte do elenco de “Carrossel” (SBT) e namorar a atriz Larissa Manoela, tinha um perfil na rede social desde o começo de 2022, onde publicou diversas fotos e vídeos, mesmo sem o apoio da família. Além disso, ele chegou a deixar o app e seguiu para o reality apresentado por Adriane Galisteu.

Vale destacar que o ator segue namorando a funkeira Tati Zaqui, romance que começou durante o confinamento em “A Fazenda 14″. No Instagram, os dois aparecem sempre juntos, já que foram eliminados do programa da Record TV e nos últimos stories eles surgiram acompanhando os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Além disso, Tati também costuma publicar fotos sensuais no OnlyFans, então, o retorno de Thomaz Costa ao aplicativo não seria um grande problema para o casal.

Durante o confinamento, o ator chegou a assustar os fãs com uma suposta tentativa de suicídio, que a Record chamou de “especulação”. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que Deolane Bezerra zomba dele por supostamente tentar tirar a própria vida no quarto.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Mãe de Deolane se queixa do reality e roça falsa ganha forma

Na época, a família do ator disse que não faria mutirões para evitar que ele fosse eliminado do reality show, dizendo que ele “não aguentava mais”. “Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento”.

A roça falsa vai acontecer

Adriane Galisteu explicou como vai acontecer a primeira roça falsa de “A Fazenda”. Segundo ela, a dinâmica não muda muito, mas vai causar muito tumulto entre os participantes.

“Quando os peões descobrirem essa história, vai rolar um tumulto, mas até isso acontecer segue tudo normal. Para começar vai rolar formação na terça, como sempre rola, depois também vai ter a prova do fazendeiro e como de costume, quem vencer garante todas as regalias e responsabilidades desse cargo”.

Galisteu explicou como vai funcionar a Roça falsa dessa semana. Gostaram? #AFazenda pic.twitter.com/LG96sUtacA — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

Adriane também disse que o dono ou dona do chapéu ganha a imunidade e também terá o poder de indicar alguém direto para a roça, e o trabalho também de delegar as tarefas.

No entanto, na quinta-feira, o peão eliminado vai para o rancho: “No final do programa de quarta (30), eu vou abrir essa votação, e você vai votar naquele que você quer que vença a roça falsa. Na quinta (1º), o mais votado vai pegar o caminho para o rancho, na sexta (2º) ele vai escolher outro dois peões convidados para encontrar de surpresa, vão fofocar bastante, ver imagens da sede”.

LEIA TAMBÉM: Leonor leva fora de Caíque e fica em dúvida sobre romance em “Travessia”