“Depois de ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”, disse Richarlison sobre a cantora Anitta

A estrela do atacante Richarlison não brilhou nesta segunda-feira como no jogo contra a Sérvia e ele acabou substituído no segundo tempo da partida contra a Suíça, mas o jogador está confiante no resultado final da Copa do Mundo deste ano, tanto que já havia afirmado no ano passado, em entrevista a um canal do Youtube, que ganharia a Copa e ficaria com a cantora Anitta: “Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”, garantiu.

A brincadeira começou quando foi questionado se teve algum relacionamento com Anitta. “Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero”, garantiu aos amigos jogadores que também participavam da entrevista, David Neres, David Luiz e o ex-goleiro Julio César. O atleta também se referiu à cantora como “uma deusa”.

Herói contra Sérvia

Depois de sua atuação no jogo contra a Sérvia, onde marcou dois gols, o camisa 9 da Seleção Brasileira passou a ser assediado pelas fãs e recebeu até pedido de casamento.

O pedido veio da influenciadora Catarina Dantas. “Ele é muito meu homem, eu quero casar com o Richarlison. Eu vou colocar a foto dele dançando como pombo na tela de fundo [do meu celular]”, disse ela.

Richarlison não deu uma resposta à garota, mas internautas garantem que ele passou a segui-la nas redes sociais, o que para muitos significa um ‘sim’. “A menina postou que queria casar com Richarlison, e ele simplesmente começou a segui-la. Acho que isso foi um sim”, comentou um seguidor.