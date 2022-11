“Alguém colocou algo na bebida”: Andressa Urach alega que foi drogada

Após passar 20 dias internada, a ex-Fazenda e modelo Andressa Urach resolveu contar a sua versão sobre o surto psicótico e sua internação em ala psiquiátrica de um hospital no Rio Grande do Sul.

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, ela disse que surtou porque foi drogada. “Alguém colocou algo para mim beber [sic], que fiquei em desconexão. Não sei quem, mas aconteceu que eu fiquei com uma desconexão”, disse a ex-modelo. “Eu acreditei que Jesus fosse voltar naquele exato momento, naquele dia. Então, houve essa desconexão de realidade. Mas, eu acredito que não precisava de internação”, disse.

Segundo ela, seu ex-marido a internou à força. Como eu estava desconexa, o meu marido chamou a polícia para mim. Ele me internou a força, junto com a polícia, junto com a SAMU. Ela disse que não queria tomar os medicamentos, por isso foi amarrada e tomou injeções para ‘apagar’ e quando acordou já estava na ala psiquiátrica do hospital.

O ex-marido Thiago Lopes rebateu as acusações. “Já que tenho esse poder, vou ver a próxima pessoa que vou querer internar”, disse.

Andressa também acusou Lopes de ter viajado para o Maranhão com o filho sem autorização da mãe e ameaçou denunciá-lo por sequestro, caso o filho não voltasse até domingo passado. “Não precisa esperar até domingo, então, pode ir”, respondeu Thiago em sua rede social.

Dias após a internação Thiago disse que Andressa teve um surto psicótico e chegou a colocar a vida do filho, León, de 9 meses, em risco, dizendo que precisava oferecê-lo em sacrifício.” Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac. Que o sangue e o sacrifício no altar. Não teve outra opção, eu tive que chamar o SAMU e a polícia para solucionar essa solução”, alegou.