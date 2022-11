“Acho que eu tirei a zica”, diz Fábio Porchat sobre fama de pé frio em jogos do Brasil

O apresentador Fábio Porchart acredita que desta vez ele trouxe sorte no jogo da Seleção Brasileira contra a Suíça, que acabou em 1 a 0 e garantiu a vaga na próxima rodada da Copa do Mundo do Catar.

Mas em seu Instagram, Porchat revela que usou um estratagema diferente, passou a torcer para o time da Suíça, e coincidência ou não, o time tomou um gol quase no final do segundo tempo, em uma partida truncada e difícil.

“Vou começar a torcer para a Suíça. Vamos fazer um teste”, postou o humorista. “Não pode ser”, reagiu quando saiu o gol brasileiro dos pés de Casemiro.

No final do jogo, mais aliviado, Porchat desabafou e acredita que sua fama vá ficar para trás. “Aí minha gente. Ganhou! Eu vim e ganhou! Foi quase, teve percalços, mas ganhou! Acho que eu tirei a zica”, brincou ele em seus Stories.

A fama de pé frio do apresentador aumentou quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7 a 1, na Copa de 2014. Porchat estava lá, torcendo nas arquibancadas e ele chegou a ganhar o apelido de “Mick Jagger brasileiro”, famoso por sua falta de sorte no futebol.

Após o jogo do Brasil, Porchat foi assistir Portugal x Uruguai e vestiu até a camisa da seleção portuguesa, que fez uma bela partida e venceu por 2 a 0. “Olha aí, Portugal, to falando, essa zica acabou, acabou, agora é nois!”, disse.

