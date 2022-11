Lady Di: pai de Dodi Al Fayed diz que a princesa e seu filho foram assassinados

Mais de duas décadas se passaram desde que a princesa Diana e seu namorado, Dodi Al Fayed, morreram em um acidente de carro, mas só agora novas alegações sobre o acidente estão surgindo, segundo a Ok! Magazine.

De acordo com o pai de Dodi, Mohamed Al Fayed, agentes de inteligência americanos usaram satélites para escutar a conversa que Diana e Dodi estavam tendo em seu veículo, e o áudio supostamente revelou que o casal estava esperando um filho juntos.

“A verdade virá à tona um dia. As evidências mostrarão que ela estava tendo um filho do meu filho”, insistiu Mohamed, segundo o site Radar Online . “Acredito que Diana e Dodi foram assassinados porque ela estava esperando um bebê com um muçulmano”.

Tradicionalmente, uma autópsia provaria se Diana estava realmente carregando uma criança, mas Mohamed afirmou que seus órgãos foram removidos quase imediatamente depois que ela foi declarada morta.

De acordo com os investigadores de Mohamed, existem mais de 100 documentos e fitas confidenciais que documentam o romance de Diana armazenados em um cofre em Fort Meade, a sede clandestina da Agência de Segurança Nacional (NSA).

Mohamed agora está pedindo à NSA que entregue as gravações de áudio ao novo legista real, Dr. Michael Burgess, que deve voltar a investigar o assunto da morte de Lady Di.

Um amigo anônimo de Mohamed afirmou que sua equipe de segurança pediu aos funcionários do governo dos EUA para liberar as fitas sob a Lei de Liberdade de Informação, acrescentando: “O Dr. Burgess não está agendando o inquérito até o próximo ano, então há tempo suficiente para liberá-los”.

Outra fonte insistiu que Diana estava sendo espionada porque a família real estava preocupada com a aparência de seu novo relacionamento, dada a maneira infame do divórcio dela e do ex-marido, o rei Charles.

Mohamed disse que as fitas também mostrarão a seriedade do romance de Diana e Dodi, bem como um escândalo da família real.

“Eles estavam planejando se casar, e Dodi comprou para ela um anel de noivado que as fitas revelarão”, afirmou um amigo. “Eles também contêm conversas altamente sensíveis, dando sua opinião sobre seu ex-sogro, o príncipe Philip, e detalhes do seu caso com o major James Hewitt. Eles são a única maneira de provar que Diana estava grávida filho de Dodi”.