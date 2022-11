Irmão de Marília Mendonça abandona a música: “Não estava feliz”

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, decidiu acabar sua carreira musical. Após o fim da dupla sertaneja com Dom Vittor, ele resolveu quebrar o silêncio e deu uma explicação aos fãs.

Em seu Instagram, por meio dos stories, o irmão da rainha da sofrência disse que não pretende mais voltar a cantar e revelou ainda que a carreira não estava feliz: “Acho que é a pergunta que mais tem aqui, essa se eu vou voltar a cantar. Não vou voltar a cantar. Não tenho esse plano. Não estava me fazendo bem. Não estava feliz e é isso, rapaziada. Está tudo bem”, declarou ele, ao responder alguns fãs na rede social.

O anúncio do fim da dupla Dom Vittor e Gustavo pegou os fãs de surpresa, já que o projeto durou quase dois anos. Na época, ele falou sobre a decisão: “Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro”.

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, encerrou carreira musical (Reprodução/Instagram)

João também disse que com o fim da dupla sertaneja ele daria prioridade para ficar junto de sua mãe e do sobrinho, filho de Marília Mendonça.

Além dele, a equipe que cuidava do projeto também comunicou a decisão: “Um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça, que com brilho nos olhos via o irmão seguindo seus passos. Por vontade de Deus, ela não pode ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim”, começou.

1 ano sem Marília Mendonça: Cantora morreu aos 26 anos, após a queda de um avião (Reprodução/Twitter)

A nota ainda diz que João Gustavo não conseguiu viver o luto: “Na estrada, ele sentiu a saudade ‘gritar’, as lembranças da irmã do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda”, afirmou.

O anúncio termina dizendo que João Gustavo segue apoiando Dom Vittor “por quem nutre carinho e admiração, ele decidiu não seguir com a dupla”.

