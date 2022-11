Ex-sogra para de seguir Jojo Todynho e manda indireta pelas redes sociais

Durante o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza, Marcia Antocevic, ex-sogra da famosa, sempre apoiou a união deles e, às vezes, falava na possibilidade de ter um neto ou neta do casal, mas com o divórcio assinado, ela parece ter mudado de ideia.

Em seu Instagram, a mãe de Lucas, ex-marido de Jojo Todynho, não ficou muito feliz em saber que a cantora já está “aproveitando” a vida de solteira e fez uma postagem que foi vista como indireta pelos fãs da comentarista do “Central da Copa”.

Na rede social, Marcia Antocevic postou a seguinte frase: “Não insista naquilo que Deus já te livrou”, que foi vista como uma indireta sobre a separação recente de Jojo e Lucas.Ela também parou de seguir a cantora.

Sogra de Jojo Todynho pede um neto para a cantora (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que antes da separação, a ex-sogra de Jojo cobrou o casal para aumentar a família, que tinham adiado os planos. Pelas redes sociais, a mãe do oficial do exército falou do orgulho que sentia de Jojo, mas também que estava esperando o primeiro filho do casal: “Orgulho de ter uma nora como essa, já estou esperando os netinhos”, disse ela.

Além da sogra, os fãs da cantora também viviam perguntando quando ela e Lucas Souza teriam o primeiro herdeiro. Em sua rede social, Jojo respondeu sobre os planos de aumentar a família ao se deparar com uma pergunta inusitada: “Verdade que você está grávida?”.

Pelas redes sociais, Jojo Todynho revela que está com saudade de Lucas Souza (Reprodução/@jojotodynho)

Sem perder tempo, a contratada da TV Globo disse que não, mas seguia com os planos: “Não… Não estou grávida não. E eu sempre falei que eu ia engravidar com 30 anos, só que aconteceu alguns episódios antes… Mas agora eu vou ter o foco dos 30 e dar uma segurada, agora não”.

Na sequência, a funkeira afirmou que se sentia pronta para a maternidade, mas prefere escolher um novo momento: “Estou conseguindo me consolidar no que eu venho buscando, então não vou engravidar agora, embora eu tenha uma estrutura para criar uma criança. Agora não é o momento”.

